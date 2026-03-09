屋崙酒吧大規模槍案 灣區教師喪命

槍擊地點位於14街412號的EZ's Lounge酒吧。（取自谷歌街景）

屋崙市中心酒吧7日凌晨爆發大規模槍擊案，導致二死五傷，事件持續引發關注。一死者朋友與同事表示，7日凌晨槍擊案中喪生的33歲女子波波（Latetia Bobo），是灣區一名教師與創意藝術工作者，同時也是虔誠的基督徒，長期活躍於教會事工。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，警方表示，槍擊發生於周六凌晨約3時30分，地點在百老匯 （Broadway）夾14街的一家夜店。多家媒體指出案發地點為EZ’s Lounge酒吧。

警方稱，一名33歲女子在現場死亡，另一名25歲男子送醫後於上午約11時30分傷重不治。目前屋崙警局尚未正式公布死者身份，也未說明槍擊的詳細經過。

洛杉磯地區牧師韓弗瑞（Andrea Humphrey）表示，她在7日清晨從親友得知波波遇害的消息後深感震驚與悲痛。她說，整個周末手機不斷收到訊息與社群媒體悼念，許多人對這位年輕女子的離世感到難以置信。

韓弗瑞表示，波波在信仰生活上十分投入。「她一生都在為基督而活，作為年輕人，她一直努力以自己的方式見證信仰。」她說。

韓弗瑞指出，波波在就讀加州大學洛杉磯分校（UCLA）期間開始參加位於洛杉磯縣格拉納達山（Granada Hills）的Hopes House Christian Ministries教會，之後逐漸成為教會的重要成員，並帶領大學生與年輕人的聖經研讀小組。

韓弗瑞表示，波波的父親也是牧師，她自小在信仰環境中成長。對波波而言，信仰幾乎是生活的核心。新冠疫情期間教會暫停實體聚會時，她與朋友曾在帕薩迪納（Pasadena）住家前院舉辦年輕人的戶外敬拜活動。

除了宗教活動外，波波在藝術領域也相當活躍。韓弗瑞表示，她同時是作家、歌手與演員。根據她的LinkedIn資料，她還曾創立一家影像製作公司。

回到灣區後，波波最近在聖巴布羅（San Pablo）的Caliber Beta Academy任教，擔任八年級英語語言藝術教師。

該校所屬學區9日下午發表聲明，形容波波是社區中非常特別的一員，為校園帶來「難以忽視的光芒」，她的離世令師生與家長深感悲痛。

聲明指出：「無論是支持學生、與家庭建立連結，或是與同事合作，她總是充滿熱情與用心。她是一位出色的教育工作者，更是一位真正重視人際關係與社區的人。」

截至8日晚間，槍擊案的動機與經過仍不明。屋崙警方表示，案件已交由凶殺案組調查。

警方表示，案發現場曾拘留多名人士，並查獲數把槍械，但未進一步說明是否已有嫌犯被正式逮捕或起訴。警方呼籲知情民眾提供相關線索，以協助案件調查。