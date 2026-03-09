金山華埠元宵節街會 節日氣氛濃厚

馬年舊金山華埠元宵節街會熱鬧場面。（記者李怡／攝影）

配合一年一度的農曆新年慶祝活動，舊金山華埠 元宵節街會周末連續兩天在華埠主要商業街道都板街(Grant Avenue)與企李街(Clay Street)熱鬧舉行，大批市民與遊客湧入華埠逛街會、品嘗美食、購買年節商品，街頭人潮洶湧，節日氣氛濃厚。

元宵節街會是舊金山農曆新年系列慶祝活動的重要部分之一。活動期間，華埠多條街道設置數十個攤位，販售傳統年節裝飾、手工藝品、吉祥掛飾、年貨與各式小吃，不少民眾扶老攜幼前來感受節慶氛圍。

街會現場可見各式寓意吉祥的年節商品，包括紅色流蘇掛飾、生肖飾品與新春祝福裝飾品，吸引不少民眾駐足選購。許多攤位還展示中國傳統文化元素，例如剪紙、春聯與節慶工藝品，讓遊客在購物之餘也能了解華人文化。

除了年節商品，華埠多家商店與餐館也推出應景商品與特色美食，吸引遊客走進店內選購。部分傳統乾貨店內擺滿陳皮、藥材與年節食品，濃濃年味撲面而來。

活動主辦單位表示，華埠元宵節街會不僅為社區帶來節日氣氛，也為當地商家帶來大量人潮與商機。隨著農曆新年慶祝活動持續展開，街會成為市民與遊客深入體驗華人文化的重要窗口。

不少遊客表示，華埠街會既能品嘗亞洲美食，又能購買富有文化特色的紀念品，是舊金山最具代表性的節慶活動之一。整個華埠沉浸在燈籠高掛、熱鬧歡騰的新春氛圍之中，也為今年的農曆新年慶祝活動畫下熱鬧的句點。

