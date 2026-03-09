舊金山農曆新年花車大巡遊 谷愛凌任總指揮 數十萬市民遊客湧入

我的頻道

記者李怡／舊金山報導
舊金山農曆新年馬年花車大巡遊盛大登場。冬奧會金牌得主谷愛凌任總指揮。（記者李怡／攝影）
一年一度的舊金山農曆新年花車大巡遊上周六(7日)晚間在市中心盛大登場。作為亞洲以外規模最大、歷史最悠久的華人新年慶典之一，本次活動由舊金山中華總商會主辦 （San Francisco Chinese Chamber of Commerce）吸引數十萬名市民與遊客湧入市中心街道，共同見證這場充滿東方文化色彩的年度盛事。

今年巡遊由冬季奧運會自由式滑雪金牌得主谷愛凌（Eileen Gu）擔任巡遊總指揮。活動在市中心聯合廣場舉行揭幕儀式，谷愛凌親自主持開幕並點燃象徵吉祥的爆竹，正式拉開巡遊序幕，現場歡呼聲與掌聲不斷，氣氛熱烈。

巡遊隊伍傍晚自市中心出發，沿著市區主要街道緩緩行進，隊伍綿延數個街區。花車、舞龍舞獅隊伍、文化團體及社區表演團隊輪番登場，色彩繽紛、熱鬧非凡。多位社區代表、政界人士以及華埠小姐等嘉賓也乘坐敞篷車向沿途民眾揮手致意，與觀眾互動。

主辦單位表示，今年共有約70個表演團體及社區組織參與巡遊，包括多個特色主題花車、傳統舞龍舞獅隊伍以及各族裔文化團體，展現舊金山多元文化共融的城市特色。

中華總商會會長劉運方表示，邀請谷愛凌擔任巡遊總指揮具有象徵意義，代表新一代華人勇於突破與創新的精神。他指出，馬年象徵「奮勇進取、勇往直前」，也寓意華人社區在新的一年持續向前、迎接新的機遇。

沿途觀眾人潮洶湧，不少家庭攜帶孩子提前數小時占位觀看。遊客與市民紛紛舉起手機拍攝，街道兩旁充滿節慶氣氛。許多觀眾表示，舊金山農曆新年巡遊已成為城市最具代表性的文化活動之一，每年都吸引世界各地遊客慕名而來。

舊金山市長羅偉表示，這項傳統活動不僅展現華人文化，也成為舊金山向世界展示多元文化的重要窗口。隨著夜幕降臨，在燈光與煙火的映照下，整個市中心沉浸在濃厚的新春節慶氛圍中，為馬年揭開熱鬧序幕。

舊金山農曆新年馬年花車大巡遊盛大登場。（記者李怡／攝影）
舊金山農曆新年馬年花車大巡遊盛大登場。（記者李怡／攝影）
舊金山農曆新年馬年花車大巡遊盛大登場。（記者李怡／攝影）
舊金山農曆新年馬年花車大巡遊盛大登場。（記者李怡／攝影）
舊金山農曆新年馬年花車大巡遊盛大登場。（記者李怡／攝影）
