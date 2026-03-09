婦女節放映「至善之神」 講述劉文采跌宕人生鼓舞女移民

電影放映會，劉文采與觀眾互動。（記者李怡／攝影）

3月8日國際婦女節當天，以灣區知名華裔企業家與慈善家劉文采（Margaret Liu Collins）真實人生為藍本的電影「God Is Good，至善之神」中文版，在灣區舉行首映禮並免費放映。活動吸引眾多社區民眾到場，現場座無虛席，氣氛熱烈，不少觀眾在觀影過程中深受感動。

該片講述第一代華裔移民女性劉文采跌宕起伏的人生歷程。劉文采出生於戰亂年代的華人社會，在重男輕女的傳統文化中成長，成年後從香港移民美國。她在跨文化環境與性別角色壓力中努力求生，並曾經歷一段充滿傷痛的婚姻與人生低谷。影片呈現她如何在困境中重新站起來，憑藉堅韌意志、商業頭腦與信仰力量，最終在美國房地產領域創立自己的事業，走出一條屬於自己的道路。

電影同時聚焦移民女性在美國社會面對的挑戰，包括文化差異、家庭責任與性別偏見等議題。影片透過劉文采的經歷，呈現一名女性如何在傳統與現代價值衝突中重新尋找自我、突破限制，並最終實現人生轉變與自我和解。她的故事也被許多觀眾視為華人移民女性奮鬥精神的縮影。

電影放映結束後，劉文采親自到場與觀眾互動，分享自己創作與拍攝這部電影的初衷。她表示，人生中每個人都可能經歷憂傷、痛苦甚至被邊緣化，但這個世界真正缺乏的不是苦難，而是希望與盼望。她坦言，正是過去的種種經歷，讓她在80歲時完成自傳並將故事拍成電影，希望把力量與信念傳遞給更多人。

「沒有任何錯誤是永久的，沒有一滴眼淚是白流的，一切都不算太晚。」劉文采在現場鼓勵觀眾說，每個人都可以重新開始。她並邀請全場觀眾一起喊出：「我的好日子還在前面！」現場掌聲不斷，不少觀眾深受鼓舞。

多位到場觀眾表示，電影不僅講述一位女性的成功故事，更是一段關於信念、勇氣與自我重建的生命歷程。在國際婦女節當天放映，更為移民社區女性帶來深刻共鳴與啟發，也提醒人們在困境中仍能找到希望與力量。

主創人員。（受訪者供圖）

