最新研究：實現住房可負擔 最長得等1世紀

快訊

編譯組／綜合報導
新研究稱：舊金山若僅靠YIMBY模式實現住房可負擔性，可能需要百年時間；示意圖。（取自Pexels）
新研究稱：舊金山若僅靠YIMBY模式實現住房可負擔性，可能需要百年時間；示意圖。（取自Pexels）

舊金山標準」（San Francisco Standard）報導，「可以在我家後院」（Yes In My Backyard，YIMBY）運動孕育並誕生於舊金山灣區，十年來主導著加州住房政策，其核心理念簡單明了：削減繁文縟節以加快建房，新增住房供應將拉低租金和房價。儘管如此，舊金山租金仍居全美前列，據一項統計顯示，過去一年漲幅高達13.3%。

問題出在哪裡？柏克萊加大（UC Berkeley）、洛杉磯加大（UCLA）、喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）和多倫多大學（University of Toronto）的城市規畫與公共政策學者最新研究指出，改革住房權益法和分區法規，對解決住房可負擔性問題收效甚微。研究甚至表明，即便城市大幅加快市場價住房建設速度，也需數十年才能顯著降低租金水平。

研究者指出，高房價根源在於薪資差距而非住房短缺。全球勞動力市場將高收入大學畢業生吸引至人口密集的城市區域，他們與低薪勞動者爭奪住房資源。租金水平持續追隨高收入群體的薪資增長，導致非學位持有者被擠出市場。

作者估算，即便灣區每年增加1.5%的市場價住房存量（遠超舊金山2024年增速的三倍），非大學畢業生中位收入者需至少18年至多124年才能負擔得起中位數的一居室公寓。僅聚焦市場化供應的干預措施，在任何合理時間範圍內都難以實現廣泛的住房可負擔性。

針對研究結論，YIMBY活動人士認為，限制性分區和審批制度對保障性住房的阻礙甚至超過市場價項目。

學者則指出，希望解決住房可負擔性問題的人應更全面地看待問題：土地使用法規的改變固然重要，但僅靠它無法解決可負擔性危機；提出增加住房可及性有三大關鍵要素：強有力的租金管制、對低收入居民的補貼，以及政府對社會住房的大規模資金投入。

這場討論凸顯了研究作者與YIMBY活動人士的核心分歧。前者將社會問題視為住房負擔能力危機的根源，後者則主張聚焦具體可行的改革方案。

「我們都認同需要解決社會問題：如收入不平等」，城市主義智庫SPUR的州住房政策主任萊恩（Michael Lane）表示，「但我們特別關注的是：哪些住房政策槓桿可以推動？」

雙方均呼籲具有長遠社會視野的進步派與短期視角的YIMBY派之間展開合作。萊恩指出上月推出的州住房債券是雙方都能支持的政策。

舊金山 租金

專家示警 廣東食腦蟲首現美西 食用蝸牛、蝦蟹可能感染

