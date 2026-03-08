貝佐斯祕密AI公司落腳舊金山金融區 物色更大廠房

我的頻道

編譯組／綜合報導
貝佐斯的秘密AI實驗室Project Prometheus正在舊金山物色輕工業空間。（本報資料照片）
任何想在人工智慧（AI）領域大展宏圖的人，都必須在舊金山立足。即便是貝佐斯（Jeff Bezos）這樣的億萬富翁也不例外。

據「舊金山標準報」（San Francisco Standard）獲悉，貝佐斯以化名營運的隱密人工智慧初創公司，去年在金融區（Financial District）的Mission街101號租賃了約3萬平方英尺的辦公空間。

消息人士透露，這家名為「普羅米修斯計畫」（Project Prometheus）的公司目前正物色6萬至10萬平方英尺的工業廠房。貝佐斯與谷歌（Google）前高管巴賈吉（Vikram Bajaj）共同創立的普羅米修斯計畫需要更大空間，旨在開發應用於計算機、機器人、航空航天設備及汽車工程製造領域的人工智慧技術。

知情人士透露，該公司近期曾試圖租賃Dogpatch區23街的一處倉庫，但最終敗給總承包商Webcor Construction公司——後者正在開發附近的Potrero發電站改造項目。

消息人士稱，貝佐斯的公司還考察過米慎區（Mission District）閒置的舊金山軍械庫（曾被稱為「Kink Castle」）。

與其他新興人工智慧公司類似，普羅米修斯項目因未來數年預期增長，迅速成為辦公地產商爭相追逐的對象。

該公司去年以62億美元融資和300億美元估值強勢亮相。「金融時報」（Financial Times）報導稱，普羅米修斯正與主權財富基金（sovereign wealth funds）進行初步洽談，擬籌集數百億美元資金收購受人工智慧衝擊的工業企業。

消息人士透露，早在貝佐斯參與消息於11月公開前數月，普羅米修斯項目便已處於隱密運作狀態。與其他專注開發或訓練大型語言模型（用於挖掘網際網路數字文本）的人工智慧公司不同，貝佐斯的公司致力於構建與物理世界交互的模型。「Wire」雜誌披露，普羅米修斯於今年6月悄然收購了初創企業General Agents，該公司開發的智能助手工具Ace可執行數據傳輸、行程預訂等計算機任務。

普羅米修斯代表未回應置評請求。該公司未建官網，僅在領英維持著簡陋頁面，宣稱致力於開發「實體經濟人工智慧」。

