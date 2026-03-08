洛威爾高中數學老師遭停職 華裔家長讚他優秀勤奮 籲公開審查

我的頻道

舊金山訊
洛威爾高中數學老師被停職，華裔家長挺老師要求學區公開審查。（本報資料照片）
根據舊金山紀事報報導，洛威爾高中（Lowell High School）數學老師陳湯姆（Tom Chan，音譯）因為出題涉及到胖瘦與性感值（sexy points），2日開始被無限期停職（indefinite leave）。針對此事，華裔家長團體7日投書「世界日報」指出，家長團體已請求學區對此事進行公平且透明的審查，並要求學校盡快讓陳老師恢復教職。

根據舊金山紀事報報導，洛威爾高中發現陳湯姆要求學生解答有關一個「胖孩子」（fat kid）被踢，以及根據女孩體重或「性感值」（sexy points）計算約會成本相關的試題，有家長認為，九年級代數I測驗的用詞、強化刻板印象，並讓孩子接受，這些試題反映對肥胖的羞辱、注重外表的價值觀，並暗示女孩不擅長數學。

家長團體7日投書表示，該報導並沒有反映全體家長的心聲，並指出，陳湯姆是洛威爾高中最敬業的教育工作者之一，他經常利用自己的午休時間及課間協助學生，增強他們的數學信心，並激勵他們追求STEM領域的學習。

投書的家長團體指出，陳湯姆持續鼓勵所有學生，尤其是女學生，修習高階數學與科學課程，許多在校學生和校友都公開分享了他對他們學習和個人成長的正面影響。

投書的家長團體指出，該報導過度依賴一名男學生的投訴，報導中提及的測驗題並未針對任何學生，其他題目也無意冒犯任何人，這些問題本可透過校內閉門會議私下解決，包括刪除相關題目並澄清誤解，然而事件卻被公開報導，導致關鍵數學課程，包括代數I和AP微積分BC，失去一名勤奮的教師。

投書的家長團體指出，在學年中途讓這樣優秀的老師停職，會對學生的學習與穩定造成不必要的干擾，學生需要的是連續性與穩定性，而在沒有平衡且完整調查的情況下移除一名備受尊敬的老師，將直接傷害學生的教育體驗，他們誠摯地請求學區對此事進行公平且透明的審查，並盡快讓陳老師恢復教職。

