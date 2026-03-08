劉美賢變屋崙英雄 籲別害怕失敗

劉美賢在2026年米蘭冬奧會贏得女子單人滑冰金牌後，這位20歲的花式滑冰運動員便開啟旋風般的媒體巡旅。(美聯社)

劉美賢 (Alysa Liu)在2026年米蘭冬奧會贏得女子單人滑冰金牌後，這名20歲的運動員便開啟旋風般的媒體巡旅，讓粉絲們更深入地了解她的音樂選擇、心理健康歷程以及未來計畫。

舊金山紀事報報導，2日(周一)，劉美賢在Bravo電視台節目，回顧她那段如今已在網路廣為流傳的自由滑冰表演，配樂是Donna Summer的「麥克阿瑟公園」(MacArthur Park)。

她說，有人推薦這首歌，她後來找到一個16分鐘的組曲版本，進入另一新境界。

這段表演讓她得分排名從第三，一躍成為金牌得主。根據歌曲排行榜「告示牌」(Billboard)，也讓這首1978年的迪斯可金曲、重回舞曲熱門榜。

向前看，劉美賢接下來滑冰時希望使用的五首歌曲：Escape From New York 「Fire in My Heart」、Billie Eilish 的「CHIHIRO」、柴可夫斯基的「天鵝湖」(Swan Lake)、Mitski 的「Star」，以及她心中首選PinkPantheress 的「Capable of Love」。

這名在灣區長大的運動員，也敞開心胸暢談她復出的個人歷程。在接受「今日秀」(Today)採訪時，回憶起自己16歲時因身心崩潰而離開賽場的經歷。她說，當時的心理健康曾非常差，真的非常糟糕，所以休息一段時間，嘗試一些新東西。

對感到壓力的年輕運動員，她的建議為何？劉美賢認為，若真感到掙扎，建議一定要休息一下。不要害怕如此做。也許會害怕失敗，但誠實地說，嘗試新事物將一定會帶來不同的結果。

在與「Self」雜誌合作的一段影片，劉美賢透露「奧運偶像」(Olympic crush)可能是Suni Lee，她很漂亮並且非常有型，這種風格讓人喜歡。

在「今日秀」節目後台，劉美賢巧遇「哈利波特 」演員雷德克里夫(Daniel Radcliffe)，兩人相見時刻，被節目組的社交媒體團隊捕捉到。他們擁抱並與劉美賢的金牌合影。雷德克里夫對她說：「你做你自己，是我見過最快樂的事。」

上周末，劉美賢在「周六夜現場」(Saturday Night Live)節目獲得流行文化的讚揚，提到「那個頭髮是條紋的花式滑冰女孩」，劉美賢在Instagram上轉發了這段視頻，並簡單回復：「Period。」

回到屋崙，在Telegraph Avenue與第43街交匯處，一幅新的壁畫向劉美賢致敬。壁畫的靈感來自她俏皮的「thizz」表情，並推崇灣區的嘻哈文化。壁畫旁邊寫著：「Shoutout Oakland」，呼應了她賽後的演講。這幅壁畫由亞裔藝術團體「Illuminairies」自籌經費完成。

「Illuminairies」成員Steve Ha告訴NBC灣區電視台，勇士隊離開，運動家隊也離開，但我們有了可以仰望的對象，孩子們可以她為榜樣。

屋崙市長芭芭拉李宣布，市府官員正在籌畫一場全市範圍的慶祝活動，稱劉美賢為「屋崙的家鄉英雄」。

位在屋崙的芬頓冰淇淋店(Fentons Creamery)甚至提供劉美賢「終身免費冰淇淋」。

劉美賢在紐約及其他地區停留期間表示，計畫參加即將在布拉格舉行的國際滑冰聯盟世界花式滑冰錦標賽。當被問及是否考慮參加2030年在法國阿爾卑斯山舉行的冬奧會，她的回答簡潔：「是的。」