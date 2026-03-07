聖荷西學區關9校爭議多 家長疑流程太倉促 委員會延期決議

我的頻道

編譯組／綜合報導
聖荷西聯合學區學校關閉決定目前被延期。(本報資料照片)
據「聖荷西焦點報」（San Jose Spotlight）報導，聖荷西最大的學區內負責推薦關閉哪些校區的委員會，目前已暫停決策進程。

由於入學人數持續下降，聖荷西聯合學區（San Jose Unified School District，SJUSD）「明日學校委員會」（Schools of Tomorrow Committee）原計畫關閉多達9所學校，但該委員會本月3日推遲了最終決定，並調整了學校關閉的遴選標準。委員會現向教育委員會申請將截止日期延至3月26日，這將推遲原定於3月12日進行的最終關閉學校審批程序。

聖荷西教師協會（San Jose Teachers Association）主席兼「明日學校委員會」成員桑切斯（Renata Sanchez）表示：「我認為當前面臨的難題沒有完美解決方案，但權衡各備選方案的成本效益時，每種方案都存在失衡之處。與此同時，許多委員呼籲改革的緊迫性依然真實存在。」

該學區現有41所學校，其中26所為小學。據學區數據顯示，自2017-18學年以來，學生人數已減少逾6000人，12所小學學生數不足350人，規模最大的小學也僅有800餘名學生。SJUSD目前約有2萬5000名學生，涵蓋過渡性幼兒園至12年級。

近年來，其他地方學區也因入學人數下降而關閉了部分校區。其中包括Franklin-McKinley學區將於2025年關閉三所學校，Berryessa聯合學區關閉三所，以及Alum Rock聯合學區將於2024年關閉六所學校。

會議期間氣氛緊張，家長們紛紛表達不滿。家長Priyam Singhal在會前表示，整個流程顯得倉促，需要更多審議。家長Sarah Robison則認為整個過程形同走過場：「他們讓我們來開會，但說實話根本沒在聽我們說話。感覺他們早已決定關閉這麼多學校...讓我們的孩子成為犧牲品。他們必須停下來審視流程，重新開始。」

部分委員會成員表示認同。桑切斯建議廢除現行學校關閉標準，制定新準則。

委員會保留了部分指導原則，例如在理想規模學校中最大限度提升英語學習者、寄養少年、低收入家庭學生及殘障學生的比例，並確保至少保留Rachel Carson、Reed或Terrell其中一所小學。

但委員會同時引入新規：僅合併無雙語課程且註冊學生少於300人的學校（特殊日間課程項目除外），或雙語課程每年級少於四個班級的學校。委員會還新增標準：僅合併每年級少於兩個班級的學校，或雙語課程每年級少於四個班級的學校。合併總數上限為四所。

「現狀不符合學生最佳利益，」桑切斯表示，「同時，失去社區學校對所有相關者都極其痛苦。我相信我們能在此找到平衡點，期待委員會能達成共識。」

「明日學校委員會」下次會議定於3月10日下午6時在聖荷西Lenzen Ave. 855號學區辦公室舉行。

