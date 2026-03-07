我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

考題出現性感值、胖孩子被踢 洛威爾高中華裔老師遭停職

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛威爾高中是許多家長與學生屬意的學校，學業壓力大 。(本報檔案照片，取自谷歌地圖)
洛威爾高中是許多家長與學生屬意的學校，學業壓力大 。(本報檔案照片，取自谷歌地圖)

舊金山一名數學老師日前被無限期停職（indefinite leave）。先前，學校發現他要求學生解答有關一個「胖孩子」（fat kid）被踢，以及根據女孩體重或「性感值」（sexy points）計算約會成本相關的試題。

舊金山紀事報報導，洛威爾高中（Lowell High School）校長鮑蒂斯塔（Jan Bautista）2日下午5時半剛過，即通知家長，老師陳湯姆（Tom Chan，音譯）需要休假（needed to go to leave），未知他何時復職，他的課程代課情況也尚未決定。校長要求社區此時尊重老師的隱私。

紀事報聯絡學區官員和校長，學區官員拒絕證實陳湯姆是帶薪休假（paid leave）或自己請假（personal leave）。校長則未對事件置評。

先前有家長表達對陳湯姆的試題擔憂，並表示如果家長和學生投訴，害怕他們的成績或大學推薦會遭到報復。家長認為，九年級代數I測驗的用詞、強化刻板印象，並且讓孩子接受。這些試題反映對肥胖的羞辱、注重外表的價值觀，並暗示女孩不擅長數學。

陳湯姆在洛威爾中學任教超過20年。家長表示，高年級的學生證實，先前的班級也曾經遇到類似的測驗內容。

學區官員表示，他們已知有關考試內容不當的指控。發言人杜德尼克（Laura Dudnick）電郵回覆表示，學區非常重視這些問題，並正積極調查。由於這是人事問題，無法透露細節，但可確認，一旦有任何發現，會調查每份報告，並在必要時採取適當的導正。

家長表示，測驗並非唯一令人擔憂的問題。陳湯姆還在YouTube上發布一系列標題為「成績與尊嚴」（Grades vs. Dignity）的視頻，內容顯示學生們為獲得加分而跳一些搞笑的舞蹈。在2025年5月發布的最新影片中，陳湯姆寫道：「孩子們需要A，所以給他們提供了一個出路。」

此外，家長透露，陳老師會在測驗中加入一些難題（curveball questions），關於他還沒教過學生的內容，但評分方式卻與所有其他問題相同。

家長認為，在像洛威爾這樣的學校，爭取好成績的學業壓力很大，用他們沒學過的東西評分，感覺就像是一種虐待，像是一種控制方式。孩子曾表示陳老師人緣不錯，似乎想讓數學變得有趣。但覺得考試內容就像是爸爸講的冷笑話，一點都不好笑。

杜德尼克表示，學區首要任務是確保學生在校感到安全和受到支持，並提供多種舉報途徑，包括舊金山聯合學區 （SFUSD）的「看到就通報」（See Something, Say Something）匿名舉報系統，一周7天、每天24小時開放。

世報陪您半世紀

舊金山

上一則

坐經濟艙活該髒？ 西南航空傳只清潔「優選座位」

下一則

羅偉田德隆遇襲 隨扈頭部濺血

延伸閱讀

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低
浙江一中學頒發「毛毯獎狀」學生直接把榮譽披身上

浙江一中學頒發「毛毯獎狀」學生直接把榮譽披身上
CEC25數學評估：63%學生達高水平、低分比例下降

CEC25數學評估：63%學生達高水平、低分比例下降
加州法令禁學校通知家長孩子跨性別 最高院擋下

加州法令禁學校通知家長孩子跨性別 最高院擋下
華人家有自閉兒 音樂、繪畫、開飛機 走出一片天

華人家有自閉兒 音樂、繪畫、開飛機 走出一片天

熱門新聞

與過去自動化浪潮首先取代工廠工人不同，AI技術變革將衝擊矽谷經濟的核心專業領域。「矽谷聯合創投」執行長漢考克表示，不同之處在於受影響的族群，他們處在經濟高階。(圖取自Joint Venture Silicon Valley臉書)

AI風暴直襲矽谷 41萬職位受影響 高薪白領成最大震央

2026-03-02 15:35
房屋維修動輒耗資上萬美元，雇工之前應查詢包商執照等資格 。示意圖，與內文詐騙案無關。(Copilot AI生成)

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

2026-03-06 17:23
屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
民眾冒著寒風在加州楚魯克點燃蠟燭悼念在雪崩中喪生的滑雪者。（美聯社）

太浩湖雪崩兩名倖存者 詳述這場悲劇始末

2026-02-28 21:36
灣區阿拉米達縣數百處久稅房產即將拍賣，起拍價低至455美元。示意圖。（取自Pexels）

撿漏？灣區這地塊拍賣256處欠稅房產 最低起拍價455元

2026-03-05 16:46
專家表示，灣區富人與窮人比鄰而居的社區生活品質反而較高。圖為巴洛阿圖市中心。（谷歌地圖）

灣區還有「貧富比鄰」？ 最混居社區生活品質反而更高

2026-03-03 13:13

超人氣

更多 >
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力
房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格