舊金山農曆新年花車遊行今登場 交通管制多

3月6日下午位於遊行主街道的Kaney街已開始建設封路。（記者李怡／攝影）

一年一度的舊金山 農曆新年花車大遊行3月7日晚間在市中心登場。舊金山市交通局（SFMTA）提醒，活動當天市中心及華埠 周邊將實施多項交通管制與公共交通改道措施，預計吸引大量人潮，建議民眾提前規畫行程，並盡量搭乘公共交通工具前往。

舊金山農曆新年花車遊行是北美規模最大的華人新年慶祝活動之一，也是舊金山歷史最悠久的重要文化活動之一，每年都吸引數十萬民眾與遊客參與。今年遊行3月7日下午5時15分開始，路線從Market街與2街（2nd Street） 起步，經Geary街、Powell街、Post街，最後沿Kearny街進入華埠，並在Columbus大道一帶結束，全程約1.3英里。

根據市交通局公告，當天將分階段實施道路封閉。首先從下午2時開始，2街（Market至Mission路段） 將率先封閉，用於花車集結與活動準備。下午3時起，遊行沿線多條主要道路將陸續封閉，包括 Market街（Main至3街）、Geary街（Market至Powell）、Powell街（Geary至Post）、Post街（Powell至Kearny）以及Kearny街（Post至Columbus） 等路段。相關封路措施預計將持續至晚間約9時30分。

此外，遊行期間多條Muni公交與纜車線路也將改道或暫停部分站點服務。受影響的路線包括1 California、2 Sutter、5 Fulton、7 Haight/Noriega、8 Bayshore、9 San Bruno、12 Folsom/Pacific、14 Mission、30 Stockton、38 Geary、45 Union/Stockton等，以及F Market電車與多條纜車線路。交通局表示，大部分穿越Market街的路線將改走Mission街或其他替代路線。

除了遊行本身，華埠還將在3月7日至8日舉辦農曆新年街會（Community Street Fair）。期間 Grant大道、Jackson街、Washington街及Pacific街部分路段 也將實施封街，相關措施從周五晚間開始並持續至周日晚間。

交通局提醒，由於活動將吸引大量觀眾，市中心交通預計十分繁忙，駕駛人應預留更多行車時間，並留意臨時停車限制。官方也建議民眾盡量搭乘公共交通工具或提前步行前往觀賞地點，以減少交通壅塞。

主辦單位表示，舊金山農曆新年花車遊行已有超過百年歷史，是華人社區的重要文化象徵。隨著舞龍舞獅、花車、樂隊及各族裔團體表演登場，這項年度盛會不僅為華埠帶來節慶氣氛，也吸引各地遊客前來共慶新春。

市府呼籲民眾在參加活動時遵守交通指引，提早規畫路線並留意最新交通資訊，以確保遊行活動順利進行。