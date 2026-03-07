我的頻道

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

舊金山農曆新年花車遊行今登場 交通管制多

記者李怡／舊金山報導
3月6日下午位於遊行主街道的Kaney街已開始建設封路。（記者李怡／攝影）
一年一度的舊金山農曆新年花車大遊行3月7日晚間在市中心登場。舊金山市交通局（SFMTA）提醒，活動當天市中心及華埠周邊將實施多項交通管制與公共交通改道措施，預計吸引大量人潮，建議民眾提前規畫行程，並盡量搭乘公共交通工具前往。 

舊金山農曆新年花車遊行是北美規模最大的華人新年慶祝活動之一，也是舊金山歷史最悠久的重要文化活動之一，每年都吸引數十萬民眾與遊客參與。今年遊行3月7日下午5時15分開始，路線從Market街與2街（2nd Street） 起步，經Geary街、Powell街、Post街，最後沿Kearny街進入華埠，並在Columbus大道一帶結束，全程約1.3英里。

根據市交通局公告，當天將分階段實施道路封閉。首先從下午2時開始，2街（Market至Mission路段） 將率先封閉，用於花車集結與活動準備。下午3時起，遊行沿線多條主要道路將陸續封閉，包括 Market街（Main至3街）、Geary街（Market至Powell）、Powell街（Geary至Post）、Post街（Powell至Kearny）以及Kearny街（Post至Columbus） 等路段。相關封路措施預計將持續至晚間約9時30分。

此外，遊行期間多條Muni公交與纜車線路也將改道或暫停部分站點服務。受影響的路線包括1 California、2 Sutter、5 Fulton、7 Haight/Noriega、8 Bayshore、9 San Bruno、12 Folsom/Pacific、14 Mission、30 Stockton、38 Geary、45 Union/Stockton等，以及F Market電車與多條纜車線路。交通局表示，大部分穿越Market街的路線將改走Mission街或其他替代路線。 

除了遊行本身，華埠還將在3月7日至8日舉辦農曆新年街會（Community Street Fair）。期間 Grant大道、Jackson街、Washington街及Pacific街部分路段 也將實施封街，相關措施從周五晚間開始並持續至周日晚間。 

交通局提醒，由於活動將吸引大量觀眾，市中心交通預計十分繁忙，駕駛人應預留更多行車時間，並留意臨時停車限制。官方也建議民眾盡量搭乘公共交通工具或提前步行前往觀賞地點，以減少交通壅塞。

主辦單位表示，舊金山農曆新年花車遊行已有超過百年歷史，是華人社區的重要文化象徵。隨著舞龍舞獅、花車、樂隊及各族裔團體表演登場，這項年度盛會不僅為華埠帶來節慶氣氛，也吸引各地遊客前來共慶新春。

市府呼籲民眾在參加活動時遵守交通指引，提早規畫路線並留意最新交通資訊，以確保遊行活動順利進行。

