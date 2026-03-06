「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

奧運選手劉美賢對粉絲們的熱情有些招架不住，懇請粉絲保持距離。（本報檔案照）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，金牌花滑選手（figure skater）劉美賢 （Alysa Liu）可能正被粉絲們的熱情所淹沒，感到有些招架不住。

「剛下飛機就看到人群舉著相機等我簽名，」她在Instagram發文寫道，「完全侵入了我的私人空間。」

「還有人追到我的車邊，老天，」她補充道，「別這樣對我。」 她在帖文末尾附上哭泣表情符號，隨後發布了一張據稱在儲物櫃內自拍的照片。

這位20歲的加州 選手在義大利米蘭舉辦的2026年冬奧會（2026 Winter Olympics）中，包攬了女子單人滑和團體滑兩項金牌。

這些振奮人心的勝利，發生在她宣布退役4年之後——此前她經歷了11年「瘋狂」的冰上生涯。北京冬奧會剛以第五名收官時，她曾表示個人目標已全部達成。

劉美賢在2026冬奧會前接受「Sports Illustrated」採訪時坦言，短暫退役生活本令人愉悅，直到2024年初與友人滑雪時腎上腺素飆升，促使她重新系上冰鞋踏上冰場。但有個問題：她完全不記得舊冰刀收放何處。找到冰刀後，她立刻踏上冰面嘗試雙周跳，完美落地，復出之路就此開啟。

重返冰場後的驚艷表現使劉美賢成為本屆冬奧會（2月22日閉幕）最引人矚目的焦點之一。但這位洛杉磯加大（UCLA）學生歸國後遭遇的狂熱追捧，似乎已令她不堪重負。