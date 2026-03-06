我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩展海上核戰力 分析：美若斬首恐導致1億人陪葬

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

羅偉、王兆倫走訪日落區 拜訪商戶 了解社區需求　

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山市長羅偉率市府團隊走訪日落區商戶。（受訪者供圖）
舊金山市長羅偉率市府團隊走訪日落區商戶。（受訪者供圖）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）、第四區市議員王兆倫（Alan Wong）及舊金山警察局長劉力一（Derek Lew）近日走訪日落區Irving街商業走廊，沿街拜訪多家商戶，直接聆聽業者對社區發展、公共安全及城市服務的意見，了解當地商業經營狀況與社區需求。

市府團隊當天從社區市場、點心餐廳到新開業店鋪逐一走訪，也探訪在日落區經營超過四十年的老字號商家，與業者面對面交流。商戶向市府反映，除了關注公共安全外，也希望在交通安排、街道整潔、城市服務支援以及商業許可申請流程等方面得到更多協助，幫助小型商業持續發展。

舊金山市長羅偉率市府團隊走訪日落區商戶。（受訪者供圖）
舊金山市長羅偉率市府團隊走訪日落區商戶。（受訪者供圖）

部分商戶表示，近來社區治安情況有所改善，街區環境也更加整潔，人流逐漸回升，讓居民與顧客更安心地到商業區消費與活動，顯示日落區其中一條重要商業走廊正逐步恢復活力。

王兆倫表示，此次走訪的目的是直接聆聽商戶的聲音，了解商業走廊在實際經營中面臨的問題。他指出，市府將持續在交通管理、城市服務以及簡化商業許可流程等方面努力，協助本地小商業發展，推動日落區社區經濟更加繁榮。

劉力一則表示，舊金山警察局將持續與社區及商戶保持密切合作，確保社區安全，並為商業環境的穩定發展提供支持。他強調，良好的公共安全環境對商業復甦至關重要。

不少商戶在交流中也提到，感謝王兆倫上任後積極為商戶發聲並解決問題。例如在此前PG&E停電事件中，他協助受影響商戶向相關部門反映困難並爭取支援，讓商戶感受到市府對小商業的關注。

商戶們同時感謝市長羅偉親自到訪社區，關心商戶與居民的實際情況，並與市府團隊一同聆聽基層商家的意見。部分業者表示，目前店鋪經營逐漸穩定，甚至有商家計畫未來擴展更多分店，顯示日落區商業環境正在逐步復甦並充滿活力。

羅偉表示，未來將持續透過與社區和商戶保持密切溝通，了解實際需求，進一步改善城市服務與公共環境，支持本地商業發展，讓日落區商業走廊持續繁榮。

舊金山市長羅偉率市府團隊走訪日落區商戶。（受訪者供圖）
舊金山市長羅偉率市府團隊走訪日落區商戶。（受訪者供圖）

世報陪您半世紀

舊金山

上一則

科威特遭襲擊 6美軍亡 1人來自加州

下一則

Ioniq 5狀況多 Waymo仍選它為下一代自駕車

延伸閱讀

金山華埠免費Wi-Fi首階段建成 都板街、平園可負擔房連網

金山華埠免費Wi-Fi首階段建成 都板街、平園可負擔房連網
舊金山預算赤字近9億元 羅偉考慮裁員500人

舊金山預算赤字近9億元 羅偉考慮裁員500人
華埠都板街翻新 工務局傾聽民意

華埠都板街翻新 工務局傾聽民意

舊金山市議員競選論壇 王兆倫、朱凱勤激辯

舊金山市議員競選論壇 王兆倫、朱凱勤激辯
前爾灣市長姜石熙參選市議員 融合聯邦經驗 拚再為社區服務

前爾灣市長姜石熙參選市議員 融合聯邦經驗 拚再為社區服務

熱門新聞

與過去自動化浪潮首先取代工廠工人不同，AI技術變革將衝擊矽谷經濟的核心專業領域。「矽谷聯合創投」執行長漢考克表示，不同之處在於受影響的族群，他們處在經濟高階。(圖取自Joint Venture Silicon Valley臉書)

AI風暴直襲矽谷 41萬職位受影響 高薪白領成最大震央

2026-03-02 15:35
奧運金牌得主劉美賢歸國後現身阿拉米達市用餐。（新華社）

劉美賢現身阿拉米達餐廳 粉絲直擊 她笑稱以後要戴假髮出門

2026-02-26 15:26
屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
民眾冒著寒風在加州楚魯克點燃蠟燭悼念在雪崩中喪生的滑雪者。（美聯社）

太浩湖雪崩兩名倖存者 詳述這場悲劇始末

2026-02-28 21:36
專家表示，灣區富人與窮人比鄰而居的社區生活品質反而較高。圖為巴洛阿圖市中心。（谷歌地圖）

灣區還有「貧富比鄰」？ 最混居社區生活品質反而更高

2026-03-03 13:13
灣區阿拉米達縣數百處久稅房產即將拍賣，起拍價低至455美元。示意圖。（取自Pexels）

撿漏？灣區這地塊拍賣256處欠稅房產 最低起拍價455元

2026-03-05 16:46

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點