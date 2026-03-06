羅偉、王兆倫走訪日落區 拜訪商戶 了解社區需求　

舊金山市長羅偉率市府團隊走訪日落區商戶。（受訪者供圖）

舊金山 市長羅偉（Daniel Lurie）、第四區市議員王兆倫（Alan Wong）及舊金山警察局長劉力一（Derek Lew）近日走訪日落區Irving街商業走廊，沿街拜訪多家商戶，直接聆聽業者對社區發展、公共安全及城市服務的意見，了解當地商業經營狀況與社區需求。

市府團隊當天從社區市場、點心餐廳到新開業店鋪逐一走訪，也探訪在日落區經營超過四十年的老字號商家，與業者面對面交流。商戶向市府反映，除了關注公共安全外，也希望在交通安排、街道整潔、城市服務支援以及商業許可申請流程等方面得到更多協助，幫助小型商業持續發展。

部分商戶表示，近來社區治安情況有所改善，街區環境也更加整潔，人流逐漸回升，讓居民與顧客更安心地到商業區消費與活動，顯示日落區其中一條重要商業走廊正逐步恢復活力。

王兆倫表示，此次走訪的目的是直接聆聽商戶的聲音，了解商業走廊在實際經營中面臨的問題。他指出，市府將持續在交通管理、城市服務以及簡化商業許可流程等方面努力，協助本地小商業發展，推動日落區社區經濟更加繁榮。

劉力一則表示，舊金山警察局將持續與社區及商戶保持密切合作，確保社區安全，並為商業環境的穩定發展提供支持。他強調，良好的公共安全環境對商業復甦至關重要。

不少商戶在交流中也提到，感謝王兆倫上任後積極為商戶發聲並解決問題。例如在此前PG&E停電事件中，他協助受影響商戶向相關部門反映困難並爭取支援，讓商戶感受到市府對小商業的關注。

商戶們同時感謝市長羅偉親自到訪社區，關心商戶與居民的實際情況，並與市府團隊一同聆聽基層商家的意見。部分業者表示，目前店鋪經營逐漸穩定，甚至有商家計畫未來擴展更多分店，顯示日落區商業環境正在逐步復甦並充滿活力。

羅偉表示，未來將持續透過與社區和商戶保持密切溝通，了解實際需求，進一步改善城市服務與公共環境，支持本地商業發展，讓日落區商業走廊持續繁榮。