致敬劉美賢冬奧奪金 屋崙3月12日市政廳辦慶祝集會

編譯組／綜合報導
屋崙市長芭芭拉李與屋崙旅遊局正式宣布，將訂於3月12日舉行慶祝劉美賢奧運奪金活動。(Visit Oakland官網)
屋崙市長芭芭拉李宣布，下周將為奧運金牌得主劉美賢(Alysa Liu)舉辦一場大型慶祝活動，屆時將在市政廳舉行公開集會，向這位來自屋崙的花式滑冰冠軍選手致敬。

舊金山紀事報報導，根據市長辦公室與屋崙旅遊局(Visit Oakland)發布新聞稿，這場免費活動定於3月12日(周四)，在屋崙市政廳外的小川廣場(Frank H. Ogawa Plaza)舉行。

活動時間訂為中午12時至下午1時30分。

芭芭拉李聲明表示：這場集會不僅是對一位傑出冠軍的慶祝，更代表我們的社區精神：堅韌、傑出，並且抱持屋崙總是超越自身實力的信念。

20歲的劉美賢在列治文(Richmond)長大，並在屋崙滑冰中心訓練。根據奧運紀錄顯示，她在2026年米蘭冬季奧運女子單人滑冰比賽奪得金牌，成為24年來首位獲得此榮譽的美國女性選手。她也幫助美國隊贏得團體賽金牌。

芭芭拉李指出，劉美賢代表著屋崙，她的衝勁、她的才華、她的喜悅。「看她為我們的城市和國家贏得金牌，每名屋崙居民都感到驕傲，熱烈歡迎她回家。」

屋崙旅遊局總裁兼執行長賈梅茲(Peter Games)表示，劉美賢聚焦全球，也對屋崙當地產生影響。很高興能慶祝劉美賢的優秀成績，並為她在國際舞台展現對屋崙的熱愛而感到驕傲。這些強有力的時刻，對屋崙旅遊經濟產生積極影響，對城市的成功至關重要。

市府官員表示，活動將加強保安。

先前，灣區各地已舉行為期一周的慶祝活動，包括在新壁畫以及在舊金山國際機場舉行的英雄歡迎儀式。

劉美賢是「Teen Vogue」雜誌3月號的封面人物，她在採訪中坦白談到界限、倦怠以及按照自己的方式滑冰。她說，無論有沒有金牌，都會很好，即使不滑冰，也會同樣熱愛生活。不過，自己很開心現在的生活狀態。

在封面故事中，劉美賢描述冬奧會後返回灣區休息，與朋友們重聚，她甚至選擇休息而不是訓練。她說，選擇和朋友們在一起、而不去訓練，如果這會讓她變成一名差勁的滑冰選手，那就這樣吧。

這篇人物特寫也回顧她16歲時離開滑冰的決定，後來又以自己的方式重返賽場，以及她的父親於1980年代逃離中國後積極參與社會活動。劉美賢說，講故事能夠推動並散播同理心，有人會注意到這點。

屋崙 劉美賢

