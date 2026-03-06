屋崙預算大轉折 上財年竟盈餘1700萬元

屋崙預算案出現戲劇性轉折：從財政緊急狀態到盈餘1700萬美元。(圖取自屋崙市府臉書)

屋崙 官員上月宣布，市府最近一個財政年度結束，共結餘1700萬美元，此與他們先前在2024年底發出可能破產的緊急警告，呈現大幅度轉折。

部分民選官員強調此一財政轉折，並呼籲選民在今年6月批准一項4000萬美元的房產稅，以平衡即將到來的2026-2027年度預算。

舊金山紀事報報導，屋崙市府2024-2025財政年度預算從預估1億3000萬美元赤字到盈餘的扭轉，主要仰賴一次性收入、消耗儲備金及臨時削減開支，但這些都無法解決屋崙市長期存在的收支失衡問題。針對多出來的1700萬美元，似乎更多是運氣。

就在財政年度結束前的去年6月，太平洋瓦電公司(PG&E)以近10億美元總價、自TMG Partners手中收購位在屋崙市中心的三棟辦公大樓。這些辦公大樓的售價是在疫情爆發前協商確定，屋崙辦公大樓價格當時仍持續飆漲。(阿拉米達縣的房產記錄顯示，大樓目前估值約為收購價格的一半。)

這項交易集結2460萬美元的一次性房地產轉讓稅。

其中，1000萬美元用於向市政員工發放一次性獎金，每人最高可達3000美元。這是根據市政員工工會在2025年夏季談判達成一項為期一年的合約延期協議發放，協議已於9月獲得市議會一致通過，只有市議員休斯頓(Ken Houston)未出席會議。即使是只工作20小時的兼職市政員工也有資格獲得750美元獎金。工會成員在2024年7月和2025年3月也分別獲得2%加薪。

由於預算吃緊，屋崙市府工作人員曾起草緊急預算，其中包含大幅削減開支的方案：透過自然減員將警力從700人減少到610人、暫時關閉數個消防站、取消原計劃的警察學院，並凍結或取消全市範圍內的空缺職位。

但在最終決定採納這些削減方案時，市議會的進步派多數派開始考慮其他替代方案。市議會並指示工作人員尋求額外收入，最終透過追繳拖欠的商業稅款獲得700萬美元，並透過增加停車罰單獲得500萬美元。

市議會表示，當局動用屋崙阿拉米達縣體育館管理局預算盈餘裡的260萬美元，其經費來自體育賽事、音樂會和其他活動成功舉辦帶進收入，用於償還市府開支。此外，市府也削減約3000萬美元的公共安全支出。

相關措施加上房地產交易稅的意外之財，促使市政府獲得7300萬美元的營運盈餘。扣除勞工獎金、專案結轉、法律和解金與未付帳單的結算之後，市政府資金餘額為1700萬美元。

但屋崙的根本問題依然存在：持續性支出成長速度超過經常性收入的成長速度。即便今年預算實現平衡，市府仍需解決這個根本性的結構性赤字。若問題無法解決，隨著市府無法應對不斷上漲的退休金成本，將面臨更大幅度的服務削減、未來稅收增加與納稅人債務不斷增加的風險。

屋崙市府財務總監強森(Bradley Johnson)在財務會議上表示，當局需要持續努力，以導正經常出現收支不平衡的問題。