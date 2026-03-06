灣區地頭蛇收「地盤費」剝削露營車居民

灣區有些民眾為了節省居住費用，住在露營車裡，但卻又被「露營車地頭蛇」剝削。示意圖。(Gemini AI生成)

灣區 有些民眾為了節省居住費用，住在露營車裡，但卻又被「露營車地頭蛇」剝削。

紐約郵報旗下的加州郵報報導，在加州物價特別高昂的灣區，住在車上似乎愈來愈普遍。房車營地曾經是季節性工人和喜歡冒險的退休人士的聚集地，如今也吸引了許多擁有全職工作的本地居民，他們希望透過完全避開高昂的住房成本來節省開支。

戈因斯兄弟（Stefan and Sebastian Goins）原本在普萊賽維爾的公寓裡住了六年，但租金不斷上漲，後來他們決定搬到車上居住。他們花光了積蓄，買了一輛2萬4000美元的32呎長的旅行拖車。

根據舊金山市的數據，2022年至2024年間，居住在車內的居民人數增加了37%，達到1444人。根據CNBC報導，在鄰近的矽谷中心地帶聖塔克拉拉縣，自疫情爆發以來，居住在車內的居民人數增加了一倍多。這種情況讓灣區的露營車營地總是滿員。

這一趨勢導致灣區和矽谷出現了一個剝削性的「影子租賃市場」（shadow rental market），由露營車地頭蛇（vanlords）經營，他們將租來的車輛停放在公共街道上，自己擁有露營車的人反而很難找到地方停靠，露營車地頭蛇藉機向需要停車位的人收地盤費。

兄弟倆早上開車去工作地點，晚上則要付地盤費找地方停靠，省下的錢又付出去了。去年11月他們終於找到了一個位於東灣的露營車營地，每天晚上都有固定的停靠點，搬到房車營地後，他們每月可以節省 2000 美元——因為他們每月只需支付1000美元的停車費和水電費——儘管舒適度方面有所妥協。其中一人說：「現在，我可以去商店購物，不用再先看著錢包想著『我能買得起嗎？』」

另一人還沒完全習慣露營車的日子，他說：「我喜歡簡單，但也喜歡舒適。我懷念泡澡的日子和享受超過十分鐘的熱水淋浴，但我預計至少還會繼續住在露營車上幾年。」