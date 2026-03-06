我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩展海上核戰力 分析：美若斬首恐導致1億人陪葬

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

灣區地頭蛇收「地盤費」剝削露營車居民

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
灣區有些民眾為了節省居住費用，住在露營車裡，但卻又被「露營車地頭蛇」剝削。示意圖。(Gemini AI生成)
灣區有些民眾為了節省居住費用，住在露營車裡，但卻又被「露營車地頭蛇」剝削。示意圖。(Gemini AI生成)

灣區有些民眾為了節省居住費用，住在露營車裡，但卻又被「露營車地頭蛇」剝削。

紐約郵報旗下的加州郵報報導，在加州物價特別高昂的灣區，住在車上似乎愈來愈普遍。房車營地曾經是季節性工人和喜歡冒險的退休人士的聚集地，如今也吸引了許多擁有全職工作的本地居民，他們希望透過完全避開高昂的住房成本來節省開支。

戈因斯兄弟（Stefan and Sebastian Goins）原本在普萊賽維爾的公寓裡住了六年，但租金不斷上漲，後來他們決定搬到車上居住。他們花光了積蓄，買了一輛2萬4000美元的32呎長的旅行拖車。

根據舊金山市的數據，2022年至2024年間，居住在車內的居民人數增加了37%，達到1444人。根據CNBC報導，在鄰近的矽谷中心地帶聖塔克拉拉縣，自疫情爆發以來，居住在車內的居民人數增加了一倍多。這種情況讓灣區的露營車營地總是滿員。

這一趨勢導致灣區和矽谷出現了一個剝削性的「影子租賃市場」（shadow rental market），由露營車地頭蛇（vanlords）經營，他們將租來的車輛停放在公共街道上，自己擁有露營車的人反而很難找到地方停靠，露營車地頭蛇藉機向需要停車位的人收地盤費。

兄弟倆早上開車去工作地點，晚上則要付地盤費找地方停靠，省下的錢又付出去了。去年11月他們終於找到了一個位於東灣的露營車營地，每天晚上都有固定的停靠點，搬到房車營地後，他們每月可以節省 2000 美元——因為他們每月只需支付1000美元的停車費和水電費——儘管舒適度方面有所妥協。其中一人說：「現在，我可以去商店購物，不用再先看著錢包想著『我能買得起嗎？』」

另一人還沒完全習慣露營車的日子，他說：「我喜歡簡單，但也喜歡舒適。我懷念泡澡的日子和享受超過十分鐘的熱水淋浴，但我預計至少還會繼續住在露營車上幾年。」

世報陪您半世紀

灣區

上一則

撿漏？灣區這地塊拍賣256處欠稅房產 最低起拍價455元

下一則

灣區老字號品牌「生計烘焙」都布林開新店 拓展東灣市場

延伸閱讀

博士生不堪沉重生活成本離美逃至加國 結果令她更崩潰

博士生不堪沉重生活成本離美逃至加國 結果令她更崩潰
灣區還有「貧富比鄰」？ 最混居社區生活品質反而更高

灣區還有「貧富比鄰」？ 最混居社區生活品質反而更高
你知道嗎／亞利桑納州怪法規 愚蠢駕駛吃罰單

你知道嗎／亞利桑納州怪法規 愚蠢駕駛吃罰單
「法國洗衣房」主廚 砲轟揚特維爾住房計畫

「法國洗衣房」主廚 砲轟揚特維爾住房計畫
百萬房價逼人上車為家 加州「車居族」激增成新常態

百萬房價逼人上車為家 加州「車居族」激增成新常態

熱門新聞

與過去自動化浪潮首先取代工廠工人不同，AI技術變革將衝擊矽谷經濟的核心專業領域。「矽谷聯合創投」執行長漢考克表示，不同之處在於受影響的族群，他們處在經濟高階。(圖取自Joint Venture Silicon Valley臉書)

AI風暴直襲矽谷 41萬職位受影響 高薪白領成最大震央

2026-03-02 15:35
奧運金牌得主劉美賢歸國後現身阿拉米達市用餐。（新華社）

劉美賢現身阿拉米達餐廳 粉絲直擊 她笑稱以後要戴假髮出門

2026-02-26 15:26
屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
民眾冒著寒風在加州楚魯克點燃蠟燭悼念在雪崩中喪生的滑雪者。（美聯社）

太浩湖雪崩兩名倖存者 詳述這場悲劇始末

2026-02-28 21:36
專家表示，灣區富人與窮人比鄰而居的社區生活品質反而較高。圖為巴洛阿圖市中心。（谷歌地圖）

灣區還有「貧富比鄰」？ 最混居社區生活品質反而更高

2026-03-03 13:13
灣區阿拉米達縣數百處久稅房產即將拍賣，起拍價低至455美元。示意圖。（取自Pexels）

撿漏？灣區這地塊拍賣256處欠稅房產 最低起拍價455元

2026-03-05 16:46

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點