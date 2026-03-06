我的頻道

科威特遭襲擊 6美軍亡 1人來自加州

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

科威特遭襲擊 6美軍亡 1人來自加州

編譯組／綜合報導
五角大樓確認在科威特襲擊中遇難的6名士兵中包括一名北加州軍人。示意圖。（取自Pexels）
五角大樓確認在科威特襲擊中遇難的6名士兵中包括一名北加州軍人。示意圖。（取自Pexels）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，五角大樓周三（4日）公布了在科威特指揮中心遭無人機襲擊身亡的六名美軍士兵中最後兩名士兵的姓名，他們是分別來自加州沙加緬度的54歲三級准尉（Chief Warrant Officer 3）馬贊（Robert Marzan）和愛荷華州印第安諾拉（Indianola, Iowa）的45歲少校奧布萊恩（Maj. Jeffrey O’Brien）。

這六名陸軍預備役人員負責後勤保障，為部隊提供食品和裝備補給。上周日（3月1日），當美國和以色列對伊朗發起軍事行動的次日，一架無人機襲擊了科威特Shuaiba港的指揮中心，六名士兵不幸遇難。伊朗隨後向以色列及多個駐有美軍的阿拉伯海灣國家發射飛彈和無人機。

五角大樓聲明稱，馬贊在無人機襲擊指揮中心時身處現場，「據信是遇難者」。五角大樓表示將由法醫確認身分。

公開記錄顯示馬贊居住在維吉尼亞州，但家人在沙加緬度地區。

五角大樓此前公布的四名陣亡士兵為：來自愛荷華州西得梅因（West Des Moines）的20歲中士科迪（Declan Coady）； 來自明尼蘇達州懷特熊湖（White Bear Lake，Minnesota）的39歲一級中士長阿莫爾（Sgt. 1st Class Nicole Amor）；來自佛州溫特黑文（Winter Haven，Florida）的35歲上尉科克（Capt. Cody Khork）；以及來自內布拉斯加州貝爾維尤（Bellevue，Nebraska）的42歲一級中士長提特詹斯（Sgt. 1st Class Noah Tietjens）。

「可悲的是，在戰爭結束前可能還會有更多犧牲。這就是現實。」川普總統談及這些死亡時如是說。白宮周三表示，川普將出席士兵遺體運抵美國的莊嚴移交儀式。該儀式旨在悼念陣亡軍人。

馬贊的姊姊伊莉莎白（Elizabeth Marzan）在臉書上稱他為「堅強的領導者」，是位被深愛的丈夫、父親和兄弟。

「我的小弟弟，你被深深愛著，我會永遠珍藏我們所有的回憶，將它們永遠銘刻在心，」她寫道。

加州州長紐森（Gov. Gavin Newsom）與代理州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）周三發表聲明，向馬贊的妻子及家人致哀，宣布州議會大廈降半旗致哀。聲明稱其為「一位為國效力、功勳卓著的勇敢加州人」。

據社交媒體資料顯示，奧布萊恩於2024年8月晉升少校，在陸軍預備役部隊服役近15年。這位陸軍預備役的通信軍官兼信息系統工程師，在愛荷華州一家網絡安全公司擔任防禦性網絡作戰主管，在信息與網絡安全領域擁有20年職業生涯。

據其姨媽在臉書發文稱，奧布萊恩身後留下妻子和子女。她稱奧布萊恩「是你見過最溫柔的藍眼睛金髮農場孩子。我們深深懷念他」。

加州 以色列

