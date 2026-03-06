「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

房屋維修動輒耗資上萬美元，雇工之前應查詢包商執照等資格 。示意圖，與內文詐騙案無關。(Copilot AI生成)

官員警告一種新的房屋維修騙局正在灣區蔓延，這些騙徒團夥手段高超惡毒，而且態度咄咄逼人。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，警方指出一個操著愛爾蘭或英國口音的國際詐騙團夥正在東灣地區挨家挨戶敲門，指出居民的房子需要緊急維修，並以此為由向居民施壓，要求他們當場支付數千美元現金的訂金。

柏克萊 警方上周發布警訊，提醒居民警惕這種由不法承包商實施的「老練且咄咄逼人」的騙局。警方表示，老年人是最容易受騙的族群。拉思羅普警官（Sgt. Jeremy Lathrop）表示：「這是一種欺負我們最弱勢鄰居的信任而進行的掠奪型犯罪。我們敦促所有居民與家族中的老年人談談這些騙局。」

奧伯尼(Albany)警方也發布了類似的警告，告知居民這些詐騙團夥「正在我們的地區積極活動」。目前尚不清楚灣區其他城市是否也遭遇了同樣的騙局。

柏克萊警方2日逮捕了兩名成年人和一名未成年人，他們涉嫌參與這類詐騙案。調查人員認為仍有嫌疑人在逃，其中包括另一個實施類似詐騙的團體。柏克萊已確認六起案件，主要集中在富裕的柏克萊岡區。

警方稱這些騙子通常以小組形式作案，駕駛掛有外州車牌的白色福特F-150皮卡，並使用Statewide Roofing或Reliance Paving等真實建築公司的名稱。雖然這些騙子看起來很專業，穿著反光背心和其他裝備，但警方表示，他們通常缺乏必要的執照。

據警方稱，他們會敲門或在居民家門外趨近，聲稱自己在附近做其他工作時，路過時發現居民的屋頂或煙囪有緊急問題。騙子通常會把問題描述成快速且廉價的維修方案，以此為由得以進入居民家中。警方表示，這些騙子會暗中故意造成損壞，並告訴房主「情況比預想的要糟糕得多」。

這時，他們會要求房主預付建材費。柏克萊警方表示，在最近的案例中，受害者因這些騙子的高壓手段損失了1萬至45萬美元不等。警方表示，這種騙局包含多個危險信號，居民應提高警覺，信譽良好的承包商很少會挨家挨戶招攬生意。警方又表示，強迫他人支付現金或開立抬頭為個人而非公司的支票也是危險訊號。

警方提醒居民，切勿雇用主動上門推銷的人員，並務必透過州承包商執照委員會核實其資格。房主在進行維修項目時應尋求第二意見，聯繫信譽良好的公司進行檢查。奧伯尼警方強調：切勿在壓力下倉促做決定。