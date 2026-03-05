OpenAI合作國防部 引發ChatGPT抵制運動

OpenAI執行長奧特曼表示，在國防部人工智慧交易受到批評後，公司將增加安全保障措施。(美聯社)

OpenAI與國防部的交易引發「QuitGPT」（抵制ChatGPT運動），公司有辦法解決這項危機嗎？

舊金山 標準(San Francisco Standard)報導，自從美國國防部上周選擇OpenAI的ChatGPT技術用於軍事用途以來，抵制ChatGPT運動迅速興起。但從舊金山抗議活動的參與人數來看，這場運動並未真正蔓延到街頭，專家不認為會造成OpenAI的危機。

3日，約50名「QuitGPT」抗議者聚集在OpenAI總部外，他們手持標語，用粉筆書寫訊息，譴責執行長奧特曼 （Sam Altman）與國防部之間的密切關係。急於通報此事的記者，比示威者更準時出現在抗議的預定開始時間。

抗議者們的觀點各不相同。有一部分人認可這項技術的益處，但認為OpenAI與軍方勾結，尤其是在美國對伊朗發動戰爭之際，已經走得太遠了。其中一位是26歲的屋崙科技工作者，他頭上戴著一個紙板機器人面具，面具上有紅色LED眼睛，但他拒絕透露姓名。

他說：「我從不參加抗議活動，這是第一次。」他說，並補充道：他使用AI處理各種事務，從程式設計到生成食譜。「我們通常不關心政治。我們是技術人員，你知道——我們想創造東西。OpenAI正在為政府開發合法的大規模監控技術…坦白說，這太瘋狂了。」

還有一些人從根本上反對AI的興起，無論其形式為何。「我討厭AI，也討厭戰爭，」平面設計師基思（Jennifer Keith）說道，「AI竊取我的數據和技術，將其挪作他用，讓我無法靠現有的工作謀生。」她感嘆，自1988年以來一直居住的舊金山已經失去了靈魂，並指出城市裡到處都是AI廣告。

OpenAI 的員工們在公司二樓的健身房鍛煉，他們俯瞰著這場示威活動。人行道上用粉筆寫著「OpenAI，你手上沾滿了鮮血」和「辭職吧」。人群高喊著：「一、二、三、四，我們不要機器人戰爭。五、六、七、八，我們不要人工智慧監控。」另外有些人表示，使用AI會消耗大量資源，他們的水費和電費會上漲。

OpenAI 的競爭對手Anthropic自從執行長阿莫迪（Dario Amodei）拒絕向國防部提供其技術的完全取用權以來，人氣一路飆升。居住在柏克萊 的軟體工程師貝拉米（River Bellamy）表示，國防部的合約糾紛讓他更加堅定了使用Claude軟體的決心。在此之前，他之所以選擇Claude，是因為他認為它的表現更出色；現在，他也非常重視Anthropic公司的政治立場。