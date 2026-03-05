馬斯克出庭推特訴訟案 否認誤導投資人

馬斯克4日前往舊金山美國加州北區地方法院，為推特股東訴訟案作證。（美聯社）

特斯拉 (Tesla)執行長馬斯克 (Elon Musk)4日在舊金山 聯邦法院為推特股東訴訟案出庭作證，他否認在最終完成收購前曾試圖退出這項440億美元的交易，並誤導投資人。

這場在舊金山美國加州北區地方法院(U.S. District Court for the Northern District of California)進行的民事審判是一起集體訴訟，該訴訟於2022年10月馬斯克接管推特(後更名為X)前提起，提起訴訟的是在2022年5月13日到2022年10月4日期間出售推特股票的股東們。美聯社指出，在接管推特之前六個月，馬斯克同意以440億美元收購這家公司。

推特股東們主要指控馬斯克違反聯邦證券交易法，同時採取一系列精心策畫的手段來壓低推特股價，試圖破壞交易或爭取更低收購價。

態度強硬的馬斯克4日作證時重申，這項交易的確應該重新談判或終止，同時堅稱推特董事會在虛假帳戶或機器人帳戶比例的問題上欺騙了他。

當被問及是否曾威脅要「追究」推特董事會的責任，除非他們重返談判桌降低售價時，馬斯克不排除有這個可能性。他說：「雙方都做出了大量威脅。我對推特董事會非常不滿，因為我覺得他們涉嫌詐欺。」

在馬斯克和推特洽談收購協議時，推特的機器人帳戶和虛假帳戶問題早已不是新聞。

美聯社指出，推特曾在2021年支付8億零9500萬美元和解有關他們誇大成長率和每月活躍用戶數目的指控，多年來也持續向美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)披露其機器人帳戶的估計數量，同時提醒大眾這個數目可能偏低。

在4日聽證會中，馬斯克反覆使用「胡扯」(BS)的縮寫形容推特董事會提供的訊息。他在談到推特聲稱其帳戶中只有約5%是機器人帳戶時說：「我明確表示過，我認為這是胡扯。」

馬斯克表示，他最終仍完成交易，是因為其律師告知他，負責此案的德拉瓦州法官麥考密克(Kathleen St. Jude McCormick)對他持有「極端偏見」，他根本沒有勝訴的可能。

不過，美國加州北區地方法院法官布瑞耶(Charles Breyer)4日引用其他證據表示，馬斯克個人可能也對麥考密克存有偏見，可能使律師與當事人保密特權失效。布瑞耶說，他可能在定於19日結束的庭審中就此事作出裁決。

美聯社指出，這並非馬斯克首次因涉嫌利用社群媒體欺騙投資人而被傳喚出庭。三年前，馬斯克曾在舊金山聯邦法院就以每股420美元回購特斯拉股權的計畫出庭作證。