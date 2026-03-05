阿拉米達縣拍賣256處欠稅房產 最低起拍價455元

我的頻道

編譯組／綜合報導
灣區阿拉米達縣數百處久稅房產即將拍賣，起拍價低至455美元。示意圖。（取自Pexels）
據媒體SFGATE報導，灣區房地產投資者和撿漏者即將迎來難得的機會。阿拉米達縣將於本月下旬通過在線平台Bid4Assets拍賣256處欠稅房產，這是目前灣區唯一此類拍賣活動。拍賣將於3月20日至23日舉行，所有地塊均無保留價，即無需達到最低成交價即可完成交易。

房產起拍價低至455美元，但掛牌物業內含多種價值區間與建築類型，涵蓋公寓、聯排別墅、獨棟住宅及整棟公寓樓。

從價格跨度方面舉例，屋崙Chabot Park社區Elvessa街10900號獨棟住宅起拍價僅4萬267美元，而Zillow估值顯示其價值在78萬8000至110萬美元之間。價格另一端則是位於屋崙Mosswood社區40街391號的新建公寓樓，作為本次拍賣最昂貴的標的，其起拍價達158萬8584美元，而Redfin網站估算該物業價值為273萬6219美元。

估價與起拍價的懸殊差距，恰恰揭示了稅務欠款房產拍賣的本質特徵：此類房產往往伴隨重大法律與財務風險。所有房產均按現狀出售，意味著縣政府不提供產權、房屋狀況、分區規畫及法規合規性等任何擔保。

根據阿拉米達縣文件，多數產權保險公司對稅務拍賣房產的承保期至少需在產權登記後一年起算。國稅局(IRS)可在房產售出後120天內贖回任何涉及聯邦稅款的房產。

參與阿拉米達縣拍賣的競標者須於3月17日前提交5000美元可退還押金及35美元不可退還手續費。 縣政府明確聲明，調查責任完全由買家承擔。建議潛在競標者在出價前實地勘察房產、查閱產權歷史並諮詢當地規畫部門。所有交易均為最終決定，若中標後違約將全額沒收5000美元押金。

國稅局

