矽谷車牌辨識系統公司「非法洩資外州警方」聖縣終止合作

記者江碩涵╱聖荷西報導
聖塔克拉拉縣議會近日決定終止與自動車牌辨識系統的科技公司Flock Safety合作，原因是這家公司涉嫌讓加州執法機關與外州警方非法共享資料。(取材自聖縣政府臉書)
一家負責自動車牌辨識系統的科技公司Flock Safety，正陸續失去矽谷許多城市的公共安全合約。根據聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，聖塔克拉拉縣議會近日跟進洛斯阿圖山與山景城，決定終止與Flock合作，原因是這家公司涉嫌讓加州執法機關與外州警方非法共享資料。山景城市政府上月甚至揭露，Flock公司未經市府同意，將攝影機網路納入全國「lookup」設定，使未授權機關可隨意存取資料。

聖荷西焦點報調查發現，類似情況也出現在聖縣其他城市，像是洛斯阿圖有18支攝影機仍在運作。但根據稽核紀錄顯示，麻州、喬治亞州等外州警方曾數百次出現在搜尋洛斯阿圖的紀錄中，2025年外州警方甚至以「移民違規」為由，搜尋20次。

依據2016年通過的第34號參議院法案，加州警方不得基於任何理由，與外州或聯邦機構共享車牌資料。民權團體Secure Justice執行長Brian Hofer指出，紀錄看來「不合法」，並質疑地方政府監督不足。

洛斯阿圖官員表示，Flock在未通知下啟用全國與全州搜尋功能，市府發現後已關閉，並稱不認為資料被非法存取。不過市府也坦言，最終仍須由Flock確認內部紀錄。Flock則回應，已在加州停用全國搜尋、封鎖外州與聯邦存取，並強化稽核機制。

洛斯阿圖市議會原已限制資料僅與聖塔克拉拉縣、聖馬刁縣、阿拉米達線與聖塔克魯茲縣共享，並撤銷其他加州機關，包括加州公路巡警的搜尋權限。警察局長拉格格倫(Saskia Lagergren)批評Flock缺乏透明與溝通。

聖縣紀錄也顯示，縣內80支攝影機去年曾被拉斯維加斯的警察局納入數千次跨州搜尋，單是3月就達5600次。警方表示，這些紀錄僅代表搜尋涵蓋多個機關網路，並不代表聖塔克拉拉縣的資料被實際傳輸或鎖定。

2月24日縣議會表決，終止與Flock合作，意味著警長辦公室將無法再使用相關影像。之前，警長辦公室在洛斯阿圖山、庫比蒂諾與薩拉度加運作該系統。部分縣議員認為問題在於廠商，而非監控政策本身；也有縣議員質疑整體車牌辨識技術的風險。

移民權益團體指出，大規模監控系統的風險，在於一旦「犯罪定義擴張」，資料就可能被濫用。目前也有些移民權益團體互相合作，正針對聖荷西警察局提出訴訟，針對聖荷西市內474支Flock攝影機進行無令搜尋，認為是違法行為。

