辦青年酗酒派對…灣區「派對媽」性侵等48罪成立 恐關30年

編譯組／綜合報導
洛斯蓋圖青少年性派對案，涉案母親被判性侵及危害兒童罪成立。(聖塔克拉拉縣地檢處提供)
據「信使報」（Mercury News）報導，前洛斯蓋圖（Los Gatos）媽媽奧康納（Shannon O′Connor）因組織酗酒青少年派對被起訴，當局稱這些派對為危險的酗酒行為和對醉酒女孩的性侵犯創造了失控環境。經過三個月的審判，51歲的奧康納於周三（4日）被陪審團作出48項有罪裁決，包括兩項性侵犯重罪、13項危害兒童罪及一項妨礙證人罪。

其中兩項性侵犯定罪最為嚴重，檢方提出大膽指控，稱奧康納通過代理方式性侵兩名少女，部分手段是使受害者醉酒至無法同意性行為的狀態。

這些定罪將迫使奧康納登記為性犯罪者（sex offender）。根據全部定罪情況，奧康納在定罪時將面臨至少30年監禁，預計將於今年晚些時候宣判。

過去四年半時間裡，奧康納一直被羈押在聖塔克拉拉縣監獄（Santa Clara County jail）。其案件因多次延期、律師更換、追加指控的刑事起訴書以及自去年12月以來持續數周的證人陳述而拖延，有數十名證人出庭作證，其中包括20名曾參與派對目睹罪行的未成年受害者。

針對三項危害兒童罪指控，陪審團認定相關行為未造成嚴重身體傷害，最終以輕罪定罪。

僅一項重罪危害兒童指控獲得明確無罪判決，該案中奧康納的兒子被列為受害人。

周三庭審中，戴著眼鏡、身著深色西裝外套、扎著馬尾辮的奧康納面無表情地聆聽宣判，未顯露任何情緒反應，當逐項罪名宣讀時她大多在做筆記。

宣判後，奧康納的辯護律師Stephen Prekoski強調當事人並未實施性侵，並稱檢方在這些指控中的責任認定理論「不同尋常」，稱其30年執業生涯中從未見過此類辯護。

奧康納未出庭自辯，但去年12月庭審休庭期間，她從密爾比達（Milpitas）Elmwood女子監獄聯繫「信使報」，罕見地公開為刑事指控辯護。她反對此前對其形象的塑造，聲稱自己正被當作青少年非法行為的替罪羊，並指控未成年人合謀陷害她以掩蓋自身不當行為。

儘管奧康納基本否認了指控，但當局列舉了多起她參與的惡作劇導致青少年醉酒受傷的案例。

事實是，當青少年們莫名受傷或酩酊大醉地回家後，其他家長乃逐漸產生疑慮。隨著公開議論引發的懷疑浪潮高漲，奧康納帶著孩子搬至愛達荷州，並於2021年在此被捕，此後一直被羈押至今。

