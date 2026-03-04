我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列空襲伊朗「鎮壓機器」 盼引爆民眾重返街頭起義

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

涉125棟老樓…舊金山公寓強制消防令爭議大 延5年上路

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山市區的老舊住宅多數沒有消防自動警報灑水系統。(記者李怡╱攝影)
舊金山市區的老舊住宅多數沒有消防自動警報灑水系統。(記者李怡╱攝影)

舊金山市議會近日通過一項重要決議，將2022年通過的住宅「消防灑水系統強制令」（Fire Sprinkler Mandate）延後五年實施。該政策原本要求1975年前建成的多層住宅在每個單位內加裝自動灑水系統，涉及全市125棟住宅樓，其中第三區約有7000名居民受影響。市議會希望透過延後政策，為居民、業主及市府爭取更多時間，重新評估政策成本與影響。

這項政策並非僅影響舊金山第三區，而是涉及全市多個社區的125棟住宅建築。不過，由於第三區包含華埠、北岸等人口密集、老舊住宅較多的社區，因此受影響居民比例特別高。許多住戶擔心，若全面加裝灑水系統，龐大的改造費用最終可能轉嫁到租客身上，甚至造成租戶被迫搬遷。

第三區市議員李爾德（Danny Sauter）表示，自上任以來已收到數百名居民反映對該政策的憂慮。他指出，2022年該政策通過時缺乏充分研究與公眾討論，也沒有提供財務補助或租客保護措施。為回應社區關切，他與第二區市議員謝里爾（Stephen Sherrill）舉辦多場居民會議與社區說明會，並與舊金山消防局合作研究替代方案。李爾德認為，提升消防安全固然重要，但政策推動必須兼顧居民負擔能力與住房穩定。

不少居民表示，強制安裝灑水系統的初衷可以理解，但工程成本可能高達數十萬甚至更高，對老舊建築業主與長期租客都是沉重負擔。有居民在社區會議上表示，希望市府在推動安全措施時，同時提供資金援助與租客保護，以免最終導致租金上漲或租客被迫搬遷。

李爾德表示，延後五年只是第一步。市府下一步將成立技術諮詢委員會（Technical Advisory Council），研究在財務困難、建築結構限制或其他消防安全措施可行的情況下，是否可獲得豁免。同時市府也將重新評估政策成本與實際影響，尋求在提升消防安全與維護居民住房穩定之間取得平衡。

世報陪您半世紀

舊金山 租客

上一則

舊金山預算赤字近9億元 羅偉考慮裁員500人

下一則

Fry's電子連鎖超市大家長 愛麗絲弗萊94歲逝世

延伸閱讀

房產稅擬漲 華人市政廳前抗議：恐成「壓倒駱駝的最後一根稻草」

房產稅擬漲 華人市政廳前抗議：恐成「壓倒駱駝的最後一根稻草」
舊金山CARE Court成效差 紐森公開點名 州府恐砍經費

舊金山CARE Court成效差 紐森公開點名 州府恐砍經費
華協中心將開會 解析房屋可負擔危機

華協中心將開會 解析房屋可負擔危機
前爾灣市長姜石熙參選市議員 融合聯邦經驗 拚再為社區服務

前爾灣市長姜石熙參選市議員 融合聯邦經驗 拚再為社區服務
布碌崙消防安全講座 解析常見起火原因

布碌崙消防安全講座 解析常見起火原因

熱門新聞

屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
同樣來自東灣，同樣在20歲獲得奧運金牌，劉美賢(圖)與山口有相似的滑冰歷程。(美聯社)

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

2026-02-24 15:10
奧運金牌得主劉美賢歸國後現身阿拉米達市用餐。（新華社）

劉美賢現身阿拉米達餐廳 粉絲直擊 她笑稱以後要戴假髮出門

2026-02-26 15:26
與過去自動化浪潮首先取代工廠工人不同，AI技術變革將衝擊矽谷經濟的核心專業領域。「矽谷聯合創投」執行長漢考克表示，不同之處在於受影響的族群，他們處在經濟高階。(圖取自Joint Venture Silicon Valley臉書)

AI風暴直襲矽谷 41萬職位受影響 高薪白領成最大震央

2026-03-02 15:35
華裔青年Colin Kang住在佛利蒙，剛從聖荷西州大提前畢業，前程似錦，雪季在北極星雪場擔任滑雪教練，是為了負擔家計，不幸遇到意外過世。(取自Gofundme網站)

滑雪意外奪佛利蒙華青命 社區動員募款 2天募近13萬元

2026-02-25 01:20
民眾冒著寒風在加州楚魯克點燃蠟燭悼念在雪崩中喪生的滑雪者。（美聯社）

太浩湖雪崩兩名倖存者 詳述這場悲劇始末

2026-02-28 21:36

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘