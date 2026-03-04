涉125棟老樓…舊金山公寓強制消防令爭議大 延5年上路

舊金山市區的老舊住宅多數沒有消防自動警報灑水系統。(記者李怡╱攝影)

舊金山 市議會近日通過一項重要決議，將2022年通過的住宅「消防灑水系統強制令」（Fire Sprinkler Mandate）延後五年實施。該政策原本要求1975年前建成的多層住宅在每個單位內加裝自動灑水系統，涉及全市125棟住宅樓，其中第三區約有7000名居民受影響。市議會希望透過延後政策，為居民、業主及市府爭取更多時間，重新評估政策成本與影響。

這項政策並非僅影響舊金山第三區，而是涉及全市多個社區的125棟住宅建築。不過，由於第三區包含華埠、北岸等人口密集、老舊住宅較多的社區，因此受影響居民比例特別高。許多住戶擔心，若全面加裝灑水系統，龐大的改造費用最終可能轉嫁到租客 身上，甚至造成租戶被迫搬遷。

第三區市議員李爾德（Danny Sauter）表示，自上任以來已收到數百名居民反映對該政策的憂慮。他指出，2022年該政策通過時缺乏充分研究與公眾討論，也沒有提供財務補助或租客保護措施。為回應社區關切，他與第二區市議員謝里爾（Stephen Sherrill）舉辦多場居民會議與社區說明會，並與舊金山消防局合作研究替代方案。李爾德認為，提升消防安全固然重要，但政策推動必須兼顧居民負擔能力與住房穩定。

不少居民表示，強制安裝灑水系統的初衷可以理解，但工程成本可能高達數十萬甚至更高，對老舊建築業主與長期租客都是沉重負擔。有居民在社區會議上表示，希望市府在推動安全措施時，同時提供資金援助與租客保護，以免最終導致租金上漲或租客被迫搬遷。

李爾德表示，延後五年只是第一步。市府下一步將成立技術諮詢委員會（Technical Advisory Council），研究在財務困難、建築結構限制或其他消防安全措施可行的情況下，是否可獲得豁免。同時市府也將重新評估政策成本與實際影響，尋求在提升消防安全與維護居民住房穩定之間取得平衡。