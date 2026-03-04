舊金山救Muni徵地稅 公投案連署簽名 羅偉籲市民支持

根據提案設計，約95%的獨棟住宅每年僅需繳納129元；大型商業地產與企業將按面積繳納較高稅額。租金管制住宅的租客，每戶每年上限為65元。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 「Stronger Muni for All」競選團隊3日在米慎多洛雷斯公園（Mission Dolores Park）舉行啟動記者會，宣布將推動地產稅公投案，為舊金山交通局（SFMTA）旗下Muni系統建立穩定財源。市長羅偉（Daniel Lurie）、包括市議長孟達文（Rafael Mandelman）在內的五位市議員、商界、勞工團體及公共交通倡議人士到場聲援，呼籲市民支持提案，避免大規模服務削減。

提案將至少需要1.06萬份簽名連署，才會過關進入今年11月3日的大選選票。提案內容為設立一項具累進結構的地產稅（Parcel Tax），預計每年可為Muni籌措約1.6億元，用於填補營運赤字、維持班次並強化服務品質。

羅偉指出，公共交通是城市復甦的命脈。「Muni把長者送到醫院，把學生送到學校，把工人送到工作崗位。」他警告，隨著疫情期間的聯邦與州府臨時補助即將到期，Muni正面臨超過3億元的年度財務缺口。若無穩定財源，最快明年將取消多達20條巴士路線、整體服務削減三成、候車時間倍增，並衝擊夜間班次，將使城市更不便、更昂貴。

根據提案設計，約95%的獨棟住宅每年須繳納129元；大型商業地產與企業將按面積繳納較高稅額。租金管制住宅的租客，每戶每年上限為65元。長者自住房屋可申請減免。稅收將專款專用於交通營運，並設有公民監督委員會及財務效率審查機制，確保資金透明運用。

三位公投案發起人︰舊金山商會（San Francisco Chamber of Commerce）會長方達雷（Rodney Fong）、公共交通倡議者代表席格（Kat Siegel）、卡車司機工會665分會領袖德羅里亞（Tony Deloria）也分別發言，強調通過提案的必要性，籲請各界全力支持。

德羅里亞並透露，電工工會已率先捐出10萬元支持行動。

一份競選團隊的聲明顯示，舊金山交通壅塞程度名列全美第三。若Muni服務大幅削減，將迫使更多市民轉向開車，進一步加劇交通壓力。

安老自助處（Self Help for the Elderly）執行總監鍾月娟(Anni Chung)到場支持。她表示，公共交通對華人社區尤為重要，許多家庭與長者高度依賴Muni出行。「華裔是使用Muni最多的族裔之一，例如華埠及西南區常見的30線（Stockton）與8線（Bayshore）等巴士路線，均有大量華裔長者使用。」鍾月娟說，「我代表很多長者的聲音。如果沒有可負擔的公共交通，長者就會被困在家裡，與社會隔離。長者需要外出與朋友見面、參與社區活動，維持身心健康，而公共交通正是讓他們保持社交與生活品質的重要工具。」

羅偉在會後受訪時坦言，市府未來兩年整體預算赤字接近10億元，依法須達成平衡預算，將削減約4億元持續性支出並檢討人事與空缺職位。他強調，穩定公共交通是城市復甦與民生可負擔性的關鍵。