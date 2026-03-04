舊金山預算赤字近9億元 羅偉考慮裁員500人

舊金山預算赤字近9億，市長羅偉考慮市府部門裁員500人，引發勞工團體反彈。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）近日要求各市府部門為可能的裁員作準備，以削減人事支出並應對持續的財政赤字。市府預計最多可能削減約500個職位，此舉引發公共部門工會關注，也使羅偉政府與勞工團體之間的關係面臨考驗。

市府預算主任基特勒（Sophia Kittler）在發給各部門的電子郵件中表示，舊金山「無法再承擔目前的人事成本支出」，要求部門提出方案，以削減約1億元的薪資與福利開支。她指出，市府正試圖解決疫情以來持續存在的結構性財政赤字問題。

基特勒表示，若僅削減空缺職位將難以達成節省目標。「按照目前的空缺比例，要達成目標必須裁減已填補的職位。」意味部分現任員工也可能受到影響。舊金山市府目前約有3萬4000名員工，而市府未來兩年面臨接近9億元的預算缺口。

可能性的裁員已引發工會反彈。舊金山最大公共部門工會SEIU Local 1021主席盧瑟福（Theresa Rutherford）表示，可能被裁撤的職位「提供的是居民每天依賴的重要公共服務」，包括清潔街道與公園、在公共醫院提供醫療服務，以及協助弱勢居民取得住房與社會服務。

觀察人士指出，勞資關係將成為羅偉任內的重要政治挑戰。羅偉在2024年當選市長前並未擔任公職，且在競選期間獲得的工會支持有限。舊金山州立大學（San Francisco State University）勞工研究教授洛根（John Logan）表示，若工會將市長視為阻礙而非合作夥伴，市長推動政策將更為困難。

羅偉在接受採訪時則表示，他相信勞工團體與市府一樣關心城市未來。「我們可能有不同的做法，但我有信心能與工會合作，找到共同點。」他強調，市府依法必須達成平衡預算，因此不得不做出艱難決定。

羅偉政府需在6月初提出新一年度預算案，未來幾個月也將與多個市府工會進行合約談判。分析認為，如何在財政壓力與勞工關係之間取得平衡，將成為羅偉施政的重要考驗。