華埠都板街翻新 工務局傾聽民意

舊金山市工務局（San Francisco Public Works）宣布，華埠 都板街（Grant Avenue）街道翻新工程將於9日正式動工，預計持續約兩個月，至5月初完成。工程範圍涵蓋Broadway街至Pine街之間路段，主要內容包括道路鋪面更新、路基修復、人行道無障礙坡道改善，以及一個街區的下水道更換工程。為充分聆聽工程對華埠社區及街道兩側小商戶影響，工務局於周二下午1時30分，在華埠黃顯護遊樂園社區活動室開設社區會議，歡迎居民踴躍參與。

根據工務局公布的資訊，此次工程屬於市府道路改善計畫的一部分，目標是提升路面安全與行人通行品質。道路施工將分階段進行，施工路段主要集中在Pine街至California街，以及Sacramento街至Broadway街之間；California街至Sacramento街之間則不在此次施工範圍內。

此外，工程也包含一段下水道更新作業，位置位於Pine街至California街之間。工務局表示，下水道更換有助改善老舊基礎設施，減少未來道路沉陷與維修需求。人行道方面，將在多個路口增設或改善無障礙坡道，包括Commercial街與Grant大道交界、Vinton Court與Grant大道交界，以及Pine街與Grant大道西南角，以提升行人安全與無障礙通行環境。

工務局中文公共關係專員Emma Wu接受本報採訪時表示，都板街為華埠重要觀光及商業街道，施工期間將盡量降低對商家與民眾的影響。工程時間安排在周一至周五上午7時至下午5時進行，施工期間將保持人行道暢通，車道至少維持一條可通行，以確保交通不中斷。

都板街原為單向單車道設計，並設有一側路邊停車位。Emma Wu指出，施工期間路邊停車位將暫時取消，民眾需提前安排停車地點。工務局已提前通知沿線商家，並採分段施工方式，盡量避免長時間封閉同一區域。

針對商戶關心的灰塵與噪音問題，施工團隊將透過大量灑水方式壓制揚塵，減少灰塵飄入店內，同時控制施工流程，以降低對營業環境的影響。由於都板街沿線多為禮品店與觀光商家，市府希望在維持工程進度的同時，減少對華埠商圈的衝擊。

都板街翻新是大型VL71A道路改善計畫中的一部分，涵蓋北灘（North Beach）及周邊區域多條街道。該計畫早在五年前即開始規畫，屬長期基礎建設更新工程。市府強調，雖然施工期間可能帶來短暫不便，但完成後將有助提升道路品質與整體街區環境，改善居民、商家及遊客的使用體驗。