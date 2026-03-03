舊金山市議員競選論壇 王兆倫、朱凱勤激辯

舊金山現任華裔市議員王兆倫(圖中)正爭取力保他去年11月當選席位。(本報檔案照片)

舊金山 日落區的封閉上海傍公路(Upper Great Highway)議題，已讓該區市議員選情升溫。現任市議員王兆倫(Alan Wong)正爭取力保他去年11月當選席位。

舊金山紀事報報導，王兆倫與兩位主要競爭對手周紹鋆(Albert Chow)與朱凱勤(Natalie Gee)，日前出席在聯合愛爾蘭文化中心舉辦首場競選論壇。這場持續一小時的活動、大部分時間平穩進行，候選人們回答事先準備好的問題。但當主持人問到上海傍公路封閉議題之後，緊張氣氛突增。

三位候選人嘗試與前市議員殷嘉立(Joel Engardio)畫清界線，他因支持封閉這條公路、而於去年秋天被罷免而失去職務。然而，最後回答提問的王兆倫發出攻勢，指責朱凱勤「正阻擋」(sabotaging)他提出的，允許車輛在平日重新開放通行林肯路(Lincoln Way)及斯洛特大道(Sloat Boulevard)之間大公路路段通行的提案。

王兆倫加入市議會後，首項重要任務之一、就是推動一項提案，要求選民投票決定是否可在平日重新開放大公路的通行。為了將此議題提交選民表決，需要三名同事聯名。不過，提案最終只差一人而未通過，其為他在市議會任期內的一次挫折。

王兆倫似乎將錯歸咎朱凱勤，因為市議員華頌善(Shamann Walton)是朱凱勤的老闆，華頌善原本是關鍵的第四票，曾表示會考慮支持在平日開放大公路的提案。王兆倫表示，朱凱勤出席宣布提案記者會時，以為這代表她的上司已同意。但隨著提案的起草工作進行，「他們再也沒回過我的電話。」他透過簡訊得知，華頌善不會簽署提案。

在論壇期間緊張時刻，通常輕聲細語的王兆倫，明顯情緒激動，他平時面對問題似乎總是堅持以事先準備好的答案回覆。

朱凱勤表示，儘管王兆倫和她的老闆在市政廳的辦公室很近，但王兆倫從未針對這項提案與老闆當面討論。她認為，與其把責任推拖，不如承擔。

但王兆倫辯稱，這項提案不需在辦公室之間溝通。這只是一項相對直接的提案，而且日落區的居民已經就此表達強烈看法。他說，顯然有人沒有聽取社區的意見。

論壇現場的日落區居民，對兩人爭論無感。有與會者表示，在「大公路」議題交鋒，對朱凱勤與王兆倫都沒好處，感覺虛偽，表現得小家子氣。

王朱兩人交鋒結束後，主持人問周紹鋆是否想發表看法？他表示並沒有。