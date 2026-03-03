我的頻道

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

舊金山CARE Court成效差 紐森公開點名 州府恐砍經費

舊金山訊
加州州長紐森3日公開點名舊金山縣，指其CARE Court執行成效名列全州後段，並警告若各縣未能改善，州府不排除調整或削減相關經費。（本報資料照片）
舊金山紀事報報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）3日公開點名舊金山縣，指其CARE Court（社區協助、復原與賦權法庭）執行成效名列全州後段，並警告若各縣未能改善，州府不排除調整或削減相關經費。此舉被視為州府對這項主打精神健康改革政策的最新施壓。

紐森在聲明中表示，CARE Court推動以來，確實出現「鼓舞人心的復原故事」，但部分縣市表現落後，「在人命關天之際，我們不能接受失敗與藉口。」他並透露，已多次與舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）討論執行困難與制度障礙，希望釐清問題所在。

CARE Court於2023年上路，目的在為罹患嚴重精神疾病、長期流落街頭或反覆與司法系統接觸者，建立一條在法院監督下進入治療與住房支持的途徑。家屬或相關人員可向法院提出申請，經審核後制定治療與照護計畫，藉此避免當事人持續惡化或進入刑事體系。

然而數據顯示，實際成效遠低於州府最初預估。紐森辦公室原估計全州可協助7000至1萬2000人，但截至去年10月，全州僅706人透過法院獲得治療計畫或協議。舊金山方面，截至去年底僅提出92件申請，其中60件遭駁回，18件達成治療協議，完成整個計畫者不足11人。紐森3日同時點名聖塔克拉拉、洛杉磯、橙縣、河濱等共10縣為執行表現不佳地區。

舊金山市長羅偉發言人回應指出，市府已動用「所有可用工具」處理街頭危機，包括重整街頭外展服務、增加收容與治療資源，目前營地數量降至新低，更多人被連結至庇護與醫療體系，市民安全感也有所提升。市府表示，歡迎州府提供更多支持，以強化CARE Court及其他協助途徑。

爭議近期因一宗個案再度升溫。35歲男子基斯（Connor Keith）在母親替他申請CARE Court後，因診斷資格與出庭問題遭法院駁回，10天後因藥物過量身亡。該案引發外界質疑，是否制度門檻過高、錯失及時介入機會。州衛生與公共服務廳長強生（Kim Johnson）表示，這起悲劇令人沉痛，州府正檢視相關程序，評估是否需調整政策。

此外，州議會早期分析指出，每名轉介個案平均成本約70萬美元。州府與立法機構至今已為該計畫撥款逾4.24億美元。紐森表示，若部分縣市持續未達成效，可能在5月提出的修正預算案中檢討撥款。

儘管如此，州府也指出，已有超過4000名最初被轉介CARE Court的人士改由其他服務體系接手，理論上可能同樣獲得治療與住房資源，但目前尚缺乏長期追蹤數據證實成效。CARE Court作為加州精神健康改革的重要一環，如何在保障個人權益與提升介入效率間取得平衡，仍是各界關注焦點。

舊金山 加州

