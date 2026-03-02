舊金山交響樂團 農曆新年音樂會登場 感受濃厚年節氣氛

從傳統新年音樂演奏到多元文化體驗，舊金山交響樂團讓觀眾沉浸於濃厚的春節氛圍之中。（記者王子涵／攝影）

舊金山交響樂團（SF Symphony）2月28日在戴維斯交響樂廳舉辦丙午年農曆新年音樂會，吸引眾多不同族裔觀眾到場，不少本地聽眾特別穿上以「中國紅」為主題的服飾，共同感受濃厚年節氣氛。

演出開始前，大廳設有多個充滿年味的文化攤位，包括書寫春聯、發送內含巧克力金幣的紅包，以及舞龍舞獅表演，從傳統新年音樂演奏到多元文化體驗，讓觀眾沉浸於濃厚的春節氛圍之中。

今年農曆新年音樂會由台裔美籍指揮家陳美安領軍。陳美安長年活躍於歐美樂壇，現任多個美國與歐洲樂團要職，並以推動當代作品與跨文化曲目策劃聞名。

觀眾陳女士接受本報採訪時表示，陳美安以幽默方式介紹每首曲目的時代背景與文化寓意，成功帶動全場氣氛。在演出尾聲，她一手指揮樂團，一手示意全場觀眾齊唱「恭喜恭喜」，現場氣氛熱烈，宛如舊金山春晚。

演出陣容方面，舊金山交響樂團第二單簧管演奏家蘇宇欣首次以獨奏身分亮相。蘇宇欣為台灣培育的年輕音樂家，曾接受美國頂尖音樂學院訓練，本季加入舊金山交響樂團，備受矚目。她此次演奏李哲藝改編自劉家昌 名曲「獨上西樓」的作品，該曲曾於上世紀80年代由鄧麗君演唱而風靡華語世界，此番以交響樂形式重新詮釋，別具時代與情感意義。

陳女士對蘇宇欣的演出印象深刻，形容她「身著銀色絲綢長裙，演奏單簧管時隨著旋律輕輕擺動，猶如一條銀蛇」，展現細膩且富有感染力的舞台魅力。

此外，華裔二胡演奏家高韶青也帶來創新演出。他在傳統二胡上加裝電子變音器，呈現近似電吉他的搖滾風格，展現「中西融合」的音樂實驗。他將西方經典電影配樂與流行作品重新改編，包括「不可能的任務」（Mission Imppossible）主題曲、皇后樂隊（Queen）的名曲「We Will Rock You」，以二胡獨特音色賦予作品全新生命，讓西方觀眾更容易理解東方樂器的魅力。

陳女士表示，整場音樂會不僅是一場演出，更是一場文化輸出，「把中國新年的氣氛、傳統樂器與西方交響樂結合在一起，讓不同族裔都能參與其中，這種感覺非常難得。」