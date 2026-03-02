佛利蒙市議員邵陽 競選加州眾議員起跑 支持者力挺

邵陽表示，希望將佛利蒙的成功模式推廣到整個加州。(記者周喆╱攝影)

佛利蒙市議員邵陽(Yang Shao)今年競選加州 眾議會第24區州眾議員。他的競選起跑儀式2月28日在佛利蒙舉行。眾多灣區民選官員、社區領袖及支持者出席力挺邵陽。

加州眾議會第24區包括佛利蒙、紐華克、密爾比達和北聖荷西。現任州眾議員為民主黨籍的李天明(Alex Lee)。初選將於6月初進行。初選得票前兩名將進入11月決選。

談到決定參選加州眾議員的原因，邵陽表示，他看到加州正走在錯誤的方向。州政府把施政優先順序完全放錯了位置，罔視加州居民的民生問題和治安問題，更在乎罪犯，更在乎意識形態之爭。他說，大家都看到加州的稅在不斷增加，住房一直緊缺。加州第36號法案(Proposition 36，內容為加重毒品與竊盜刑責)儘管已經獲得公民投票通過，但是仍未獲得撥款。

邵陽說，這些問題需要有新的力量進入加州立法機構，去執行監督加州政府的工作。並且通過新的立法來打擊犯罪，解決民生問題，降低生活成本。這些都需要像他那樣有經驗的市議員，把佛利蒙的成功模式推廣到整個加州。

地方選舉不分黨派，但是加州層面選舉分黨派進行。這次邵陽將作為無黨派候選人競選加州第24區州眾議員。他表示，以無黨派身分參選，可便於他能更好地與兩邊的黨派合作。

邵陽表示，現任第24區州議員李天明過去一直沒有很好地代表亞裔居民的利益，他的立法優先順序無法反映出亞裔居民的主流價值觀。

截至發稿，本報未能獲得李天明回應。

邵陽提醒選民，加州眾議員選舉分初選和決選兩個階段。一些選民往往誤以為初選投票後就結束了，不知道決選還要再投一次。他希望選民能在初選和決選中都投票支持他。

出席當天活動的民選官員及社區領袖包括佛利蒙市長薩爾萬(Raj Salwan)和副市長張亞靜、前佛利蒙市長高敘加(Lily Mei)、阿拉米達縣議員哈伯特(David Haubert)、都布林市長胡欣(Sherry Hu)、聯合市副市長帕蒂尼奧(Jamie Partino)和市議員王耀明(Jeff Wang)、舊金山社區領袖林志斯、屋崙社區領袖陳錫澎、前加州眾議員朱感生的太太周雲菊等。

薩爾萬表示，他支持邵陽，因為在當下極其分裂的時刻，邵陽正是現在大家需要的領袖，能以數據驅動(data-driven)處事方式和常識，腳踏實地解決問題。

高敘加表示，她曾與邵陽在佛利蒙學區和市議會共事多年，深知能夠擁有邵陽這樣善於思考、願意傾聽所有聲音並與所有人合作的民意代表，是寶貴資產。