11.6萬人外移舊金山 近一年租金仍持續上漲

自2025年2月以來，舊金山的房租上漲13.3%，一房租金中位數為3156美元。這是美國最昂貴的租金，比全國平均高出131.1%。(圖取自舊金山縣市府臉書)

2020年疫情爆發，舊金山 居民開始離開城市。儘管不像媒體報導的大規模人口外移，但仍有約11萬6000人離開，同時人口流入也放緩，導致租金 大幅下降。同時，大批人口搬到德州奧斯汀，推高了其2021年租金、漲幅超過20%。

如今，將近六年之後，根據租房網站「Apartment List」數據顯示，兩個城市的租金都已回到他們於2020年初的水平，顯示這兩個科技中心的租金、猶如雲霄飛車式波動，終於結束。不過，這兩個城市在這段時間的歷程截然不同，至少對舊金山而言，未來道路並不完全明朗。

Apartment List首席經濟學家薩爾維亞提(Chris Salviati)告訴「SFGATE」指出，舊金山和奧斯汀之間最大的區別在於供應。奧斯汀正在建設，對於如何真正滿足不斷增長需求的方式，設立一個好榜樣。

奧斯汀的租屋需求，在疫情期間大增，開發商抓住機會建造新公寓。2023年和2024年，奧斯汀的新建公寓數量、超過了美國其他任何市場，最終壓力反映在房價下跌。這有利於希望搬到這座德州城市的人，因為新增房源能夠吸收價格上漲，並將租金維持在可負擔的水平。

在同一期間，舊金山持續建設，但為數不多。這座城市以是幾乎所有大都會區最少的新建住房數量而聞名。於此同時，人工智慧 新興科技產業誕生。舊金山租金直至2025年才緩慢復甦，但大量科技工作者的湧入、再次導致本已稀少的住房供應，帶來了壓力。

薩爾維亞提預測，2026年的情況與此類似。奧斯汀的租金在2026年仍將保持疲軟，舊金山的租金將繼續走高。

長遠來看，薩爾維亞提認為，奧斯汀的租金價格，最終會趨於正常，但對舊金山而言，人工智慧產業盛況所帶來的影響，現尚不清楚。

自2025年2月以來，舊金山的房租上漲13.3%，一房租金中位數為3156美元。這是美國最昂貴的租金，比全國平均高出131.1%。奧斯汀一房公寓租金中位數為1148美元，比去年2月下降6.3%。

薩爾維亞提表示，令人驚訝的是，這兩個城市的發展路徑截然不同，最終租金卻都在六年之後，沒有改變。