屋崙華埠新年大遊行 今年雙喜臨門、周六盛大舉辦

遊行自首屆僅涵蓋4個街區，至今已擴展至10個街區，規模幾乎倍增，且每年持續成長。（莊錦鎮提供）

屋崙華埠 農曆新年大遊行將於本周六重返華埠街區，邁入第四屆。主辦單位表示，今年活動路線擴大、參與人數預計再創新高，並盼藉由節慶帶動商業人潮、提振華埠經濟。

主辦方之一、屋崙華埠促進會（Oakland Chinatown Improvement Council，OCIC）主席莊錦鎮接受本報電話訪問時指出，雖然屋崙慶祝規模小於舊金山，但發展速度迅速，「第四年就有副州長加入，並且慶祝屋崙女兒劉美賢回家，雙喜臨門對社區來說是很大的鼓舞。」

莊錦鎮表示，舊金山農曆新年大遊行歷史悠久，長期獲得市府與大型企業贊助支持；相較之下，屋崙活動雖起步較晚，但東灣華人 人口已快速成長，「東灣華人比例已達30%，屋崙更超過30%，我們希望把慶祝的重心放在東灣華人社區。」

他指出，東灣華人社區經歷不少挑戰，包括歧視事件及小商業受衝擊，因此在農曆新年期間舉辦大型社區慶典格外重要，「這是一個讓大家共同慶祝、凝聚社區的時刻。」

莊錦鎮並強調，今年活動更具特殊意義。「今年是雙喜臨門，第一是春節，第二是屋崙的女兒劉美賢，其父親是在華埠執業的律師，她是真正的屋崙孩子，是國家的英雄，是屋崙的英雄。」他透露，屋崙市府將於明日公布關於劉美賢的相關慶祝安排。

主辦方表示，遊行自首屆僅涵蓋4個街區，至今已擴展至10個街區，規模幾乎倍增，且每年持續成長。新任屋崙市長芭芭拉李（Barbara Lee）亦將出席支持。

活動將自陳煥瑛公園(Wilma Chan Park)展開，沿華埠街區行進，現場安排文化表演、社區團體及攤位。今年遊行總領隊為加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）。

活動還將安排馬匹遊行、社區巴士發送免費書籍與點心，以及特別版農曆新年球衣與服飾發表等內容。主辦方表示，現場將部署充足安保人員，確保活動安全順利。