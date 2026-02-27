充值、扣款錯誤 Clipper 2.0挨批「一片混亂」

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
去年12月10日官方在網路上宣告新一代Clipper啟用的好消息，但顧客使用後卻是怨聲載道。(BART官網圖片)
Clipper 2.0本來應該是灣區大眾運輸服務付費方式的升級，實施後卻出現「一片混亂」（hot mess）。

舊金山紀事報(San Francisco)報導，那句評語是金門大橋公路和交通運輸區總經理兼執行長、同時也是Clipper執行委員會成員的穆里根（Denis Mulligan）說的。穆里根在1月23日的大橋區董事會會議上表示，如果用「亂成一團」來形容目前的狀況像是在侮辱人，那其實已經算是很「客氣」的說法了。

他指出，Clipper卡自動充值、學生卡以及乘客在自動售票機充值等問題層出不窮，並認為這項現代化改造計畫遠未達到地區領導人在12月10日啟動儀式上做出的承諾。當時官員表示，這項技術的下一階段將允許人們設定自動充值Clipper帳戶的時間表，兒童和老年人還可以在線上申請折扣。

然而，當乘客試圖享受這些優惠時，卻在Clipper網站上遇到了錯誤提示。一些乘客發現他們無法再在自動售票機上為舊的Clipper卡充值。其他人發現有些機器尚未更新，無法將資金存入新卡。有些人往機器裡投幣後，發現錢不見了，因為交易失敗。

穆里根向委員會表達不滿之時，舊金山Muni系統中有52台自動售票機無法使用，因為它們缺少Clipper 2.0的全部功能。同時，公車票務檢查員表示，他們的付費驗證器無法讀取Clipper 2.0卡，因此無法核實乘客是否已付款。

住在屋崙的乘客方特（Doug Faunt）經常搭乘BART和AC Transit，他的抱怨則完全不同。他使用老年人折扣卡，並注意到自從Clipper 2.0於12月推出後，車資箱讀卡機（fare box readers）不再顯示每次從他的帳戶扣除了多少錢。

「有跡象表明我被收取了全額成人票價，我跟客服來回折騰了好幾趟之後，他們總算解決了我的問題，但可能還有很多人被多收了錢卻不知實情。」

自從這些投訴開始在社群媒體和董事會議上出現以來，MTC及其簽約的Clipper系統供應商Cubic公司就全力投入故障排除工作。上周末，Cubic公司在四台Muni售票機上安裝了新軟體，並計劃在確認技術運作正常後，對其餘售票機進行全面升級。

此外，Cubic公司還手動修復了大約三分之二的驗票設備的加密問題，並在Caltrain使用的驗票機上試用了新軟體。該公司已將3月13日定為恢復自動充值功能和完全區分不同票價類別的最後期限，以便青少年、老年人和學生能夠享受相應的折扣。

舊金山 灣區 社群媒體

