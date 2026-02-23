我的頻道

海關將停徵IEEPA關稅 美東時間24日凌晨0時起生效

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

威善高選國會議員 獲加州民主黨背書

舊金山訊
加州民主黨背書威善高競選國會議員接替裴洛西席位。(本報檔案照)
加州參議員威善高(Scott Wiener)剛剛贏得了一項夢寐以求的背書。加州民主黨周日正式支持威善高競選聯邦眾議院席位。該席位此前由裴洛西(Nancy Pelosi)擔任近40年，將在任期結束後退休。民主黨在舊金山舉行的黨代會上做出了這個決定。

舊金山紀事報報導，這一結果並不令人意外。儘管如此，州民主黨的正式支持仍然對威善高的競選活動起到了推動作用，他正努力擊敗兩位主要挑戰者：舊金山市議員陳詩敏(Connie Chan)和前科技公司高管查克拉巴蒂(Saikat Chakrabarti)。

威善高在聲明中表示，他對獲得背書深感榮幸，並表示來自黨內的支持意義重大。

「必須明確一點：對民主黨人來說，一切照舊行不通，」威善高說。「家庭和年輕人正苦苦掙扎於高昂的房租，幾乎看不到擁有住房的希望。人們捉襟見肘，因為醫療保健費用太高。民主黨人需要高瞻遠矚，採取大行動」。

這項背書或許能幫助威善高從他的主要競爭對手（他們也都是民主黨人）中脫穎而出，並在6月2日初選前贏得黨內忠實擁護者的支持。得票最高的兩位候選人，無論黨派，都將晉級11月的大選。陳詩敏近日也宣布了一系列重量級背書，其中包括來自代表護士、消防員和建築工人的工會組織的支持。

在預計這場艱苦而昂貴的競選初期，威善高的募款就遠遠領先陳詩敏和查克拉巴蒂。根據競選財務申報文件，截至去年年底，威善高已籌集約280萬美元。這比查克拉巴蒂申報的募款金額多出約100萬美元，後者已投入約150萬美元的自有資金用於競選。陳詩敏是三位主要候選人中最後宣布參選的，截至年底，她籌集的資金約為17.5萬美元。

民主黨的背書或許也能幫助威善高擺脫近期因對以色列加薩戰爭的看法而受到的檢視。

在今年1月的一次候選人論壇的快問快答環節中，當被問及以色列在加薩的行動是否構成種族滅絕時，威善高沒有給出「是」或「否」的回答，引起了現場一些觀眾的嘲笑。他當時告訴記者，他的觀點比活動形式所允許的要詳細得多。

然而，幾天後，威善高公開改變了立場，在社群媒體上發文稱以色列正在對巴勒斯坦人實施種族滅絕。陳詩敏和查克拉巴蒂的競選團隊指責威善高搞政治投機。

陳詩敏是舊金山民主黨政壇的資深人物，雖然未能獲得黨的支持，但她最近一直在爭取其他盟友的支持。

周四，她宣布獲得了舊金山頗具影響力的建築和施工行業委員會的支持。當天晚些時候，她還宣稱獲得了包括兩位前市長阿紐斯(Art Agnos)和勃朗(Willie Brown)、以及她的老上司、前議員佩斯金(Aaron Peskin)和前州議員兼法官科普（Quentin Kopp）在內的前任民選官員的支持。

民主黨 舊金山 以色列

