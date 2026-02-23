威善高選國會議員 獲加州民主黨背書

加州民主黨背書威善高競選國會議員接替裴洛西席位。(本報檔案照)

加州參議員威善高(Scott Wiener)剛剛贏得了一項夢寐以求的背書。加州民主黨 周日正式支持威善高競選聯邦眾議院席位。該席位此前由裴洛西(Nancy Pelosi)擔任近40年，將在任期結束後退休。民主黨在舊金山 舉行的黨代會上做出了這個決定。

舊金山紀事報報導，這一結果並不令人意外。儘管如此，州民主黨的正式支持仍然對威善高的競選活動起到了推動作用，他正努力擊敗兩位主要挑戰者：舊金山市議員陳詩敏(Connie Chan)和前科技公司高管查克拉巴蒂(Saikat Chakrabarti)。

威善高在聲明中表示，他對獲得背書深感榮幸，並表示來自黨內的支持意義重大。

「必須明確一點：對民主黨人來說，一切照舊行不通，」威善高說。「家庭和年輕人正苦苦掙扎於高昂的房租，幾乎看不到擁有住房的希望。人們捉襟見肘，因為醫療保健費用太高。民主黨人需要高瞻遠矚，採取大行動」。

這項背書或許能幫助威善高從他的主要競爭對手（他們也都是民主黨人）中脫穎而出，並在6月2日初選前贏得黨內忠實擁護者的支持。得票最高的兩位候選人，無論黨派，都將晉級11月的大選。陳詩敏近日也宣布了一系列重量級背書，其中包括來自代表護士、消防員和建築工人的工會組織的支持。

在預計這場艱苦而昂貴的競選初期，威善高的募款就遠遠領先陳詩敏和查克拉巴蒂。根據競選財務申報文件，截至去年年底，威善高已籌集約280萬美元。這比查克拉巴蒂申報的募款金額多出約100萬美元，後者已投入約150萬美元的自有資金用於競選。陳詩敏是三位主要候選人中最後宣布參選的，截至年底，她籌集的資金約為17.5萬美元。

民主黨的背書或許也能幫助威善高擺脫近期因對以色列 加薩戰爭的看法而受到的檢視。

在今年1月的一次候選人論壇的快問快答環節中，當被問及以色列在加薩的行動是否構成種族滅絕時，威善高沒有給出「是」或「否」的回答，引起了現場一些觀眾的嘲笑。他當時告訴記者，他的觀點比活動形式所允許的要詳細得多。

然而，幾天後，威善高公開改變了立場，在社群媒體上發文稱以色列正在對巴勒斯坦人實施種族滅絕。陳詩敏和查克拉巴蒂的競選團隊指責威善高搞政治投機。

陳詩敏是舊金山民主黨政壇的資深人物，雖然未能獲得黨的支持，但她最近一直在爭取其他盟友的支持。

周四，她宣布獲得了舊金山頗具影響力的建築和施工行業委員會的支持。當天晚些時候，她還宣稱獲得了包括兩位前市長阿紐斯(Art Agnos)和勃朗(Willie Brown)、以及她的老上司、前議員佩斯金(Aaron Peskin)和前州議員兼法官科普（Quentin Kopp）在內的前任民選官員的支持。