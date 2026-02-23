大唐雅韻賀新歲 亞博館奏響千年鼓樂

西安外事鼓樂團亞洲藝術博物館奏響千年鼓樂。(受訪者提供)

為慶祝農曆新年，舊金山 亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）22日舉辦「Chinese New Year Celebration」專場演出，邀請西安外事鼓樂團（Ancient Music Orchestra of Xi'an International University）登台，呈現「歡樂春節 ‧大唐雅韻」音樂會。現場座無虛席，觀眾在古典殿堂中聆聽來自古都長安的千年樂聲，沉浸於盛唐宮廷與民間音樂交織的藝術氛圍。

中國駐舊金山總領館文化參贊王文輝致詞表示，很榮幸有機會在亞洲藝術博物館與大家共同慶祝中國農曆新年，感謝西安外事鼓樂團帶來精彩的「歡樂春節‧大唐雅韻」演出，讓大家感受到流傳千年的文化韻律。他並向在場民眾發出邀請，希望大家有機會前往西安，參觀兵馬俑、大雁塔和大熊貓 ，親身感受古都新貌與深厚歷史底蘊。

西安鼓樂流傳於西安（古長安）及周邊地區，源起隋唐，盛於明清，被譽為「中國古代音樂的活化石」與「中國古代交響樂」。2006年列入首批國家級非物質文化遺產名錄，2009年入選聯合國教科文組織「人類非物質文化遺產代表作名錄」，在中國傳統音樂史上占有重要地位。

當天演出結合管弦樂與鼓樂編制，演奏琵琶、古箏、二胡、笛子等傳統樂器，並以厚重有力的打擊樂鋪陳氣勢。舞台背景透過影像投影重現唐代宮殿意象，舞者身著華麗唐裝翩然起舞，讓觀眾仿佛穿越時空，置身盛世長安。節目涵蓋唐代宮廷禮樂、雅樂以及民間樂曲元素，展現中國古代音樂嚴謹而宏大的結構之美。

不少華裔家庭攜子女前來觀賞，也吸引多族裔觀眾參與。現場掌聲此起彼落，氣氛熱烈。主辦單位表示，透過「你好中國（Nihao China）」等文化交流項目，希望以藝術為橋梁，促進中美民間文化交流，讓更多海外民眾認識中國歷史與當代發展。