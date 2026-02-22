暴風雪後首個粉雪日各大雪場擠爆 半小時車程開3小時

這兩天天氣放晴，北加州多個雪場都出現「粉雪（Powder snow）」，讓喜愛追雪的人搶著上山滑雪，多家雪場人潮都擠爆。（馬兆先提供）

雖然太浩湖（Lake Tahoe）日前才發生雪崩意外，但自從去年冬季至今，只有這場暴風雪的雪量足夠，加上這兩天天氣放晴，北加 州多個雪場都出現「粉雪（Powder snow）」，讓喜愛追雪的人搶著上山滑雪。台裔家庭也不例外，適逢周末紛紛上山追雪，有些雪場甚至得排隊三小時才能進場滑雪，整條南太浩湖的山路塞爆了，原本短短半小時內的路程，開了三小時都沒辦法抵達。

粉雪日是指滑雪場之前降下大量新鮮、乾燥且蓬鬆的粉雪，降雪完後適逢非常晴朗的好天氣，這些雪含水量低，觸感如羽毛，滑行時具有飄浮感。（馬兆先提供） 21日是粉雪日，有些雪場甚至得排隊三小時才能進場滑雪，整條南太浩湖的山路塞爆了，原本短短半小時內的路程，開了三小時都沒辦法抵達。（馬兆先提供）

21日北加州 多家雪場宣布這天是粉雪日（Powder Day）。粉雪日是指滑雪場之前降下大量新鮮、乾燥且蓬鬆的粉雪，降雪完後適逢非常晴朗的好天氣，這些雪含水量低，觸感如羽毛，滑行時具有飄浮感，對於愛滑雪的民眾來說是可遇不可求的最佳滑雪時機。

21日是粉雪日，有些雪場甚至得排隊三小時才能進場滑雪，整條南太浩湖的山路塞爆了，原本短短半小時內的路程，開了三小時都沒辦法抵達。（馬兆先提供）

住在矽谷 的工程師馬兆先說，上周適逢總統節，已與多組台裔家庭相約滑雪，但因為冬季至今都沒有足夠的雪量，雪場的雪不軟且硬，尤其山上藍線、黑線的雪不多，令許多愛追雪的人相當失望，只好鎩羽而歸。總統節當天傍晚暴風雪到來，而大風雪後，往往就是雪場雪量最足夠且最好滑的時刻。

這兩天天氣放晴，北加州多個雪場都出現「粉雪（Powder snow）」，讓喜愛追雪的人搶著上山滑雪，多家雪場人潮都擠爆。（馬兆先提供）

馬兆先說，20日晚間他與朋友先從矽谷南灣出發，在沙加緬度附近住一晚後，21日前往南太浩湖雪場滑雪，沒想到上山過後，以往短短半小時的路程，居然花了三個小時才順利上山，且有警察管制，且雪場也早已宣布，正中午就擠滿關閉了，所有在外面排隊的車輛，都只能等下午才能進入。

粉雪日是指滑雪場之前降下大量新鮮、乾燥且蓬鬆的粉雪，降雪完後適逢非常晴朗的好天氣，這些雪含水量低，觸感如羽毛，滑行時具有飄浮感。（馬兆先提供）

他表示，雖然排隊許久，不過對於愛滑雪的人來說這是難得一見的粉雪狀態，也比硬雪好滑許多，只要有滑到粉雪，感覺還是有賺到。

除了太浩湖多家雪場被擠爆外，東灣好幾個雪場也早已宣布上午10時就因人潮太滿而關閉。（翻攝自雪場臉書）

除了太浩湖多家雪場被擠爆外，東灣好幾個雪場也早已宣布中午就「人潮太滿而關閉」。也有好幾組台裔家庭，21日清晨出發前往東灣靠內陸的雪場，幸好在關閉前就已抵達，並順利滑到雪，

不過日前北太浩湖才發生雪崩意外，讓不少愛滑雪家庭心有餘悸。熱愛滑雪的南灣台裔工程師梁宇基說，滑雪一直以來在北加都是相當熱門的運動，許多台裔家庭也熱愛滑雪，甚至讓小孩參加雪隊，但相對的，滑雪也比一般運動危險，需要有專業的技術與教練指導。

他分析，雖然碰上雪崩的滑雪隊是以野外探險為主的，與一般雪場內運動滑雪者不同，但還是建議民眾若不熟悉雪況，千萬不要貿然「亂滑」，最好待在雪場內，且遇到大風雪也最好休息不要衝動行動，保命為主。