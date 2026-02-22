我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

自由式滑雪史獎牌最多女運動員 谷愛凌之父身分成謎

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

The Sporting News報導，今年冬奧會再添兩枚銀牌，自由式滑雪名將谷愛凌（Eileen Gu）成了奧運自由式滑雪史上獎牌數最多的女運動員，然其國籍與家庭背景一直以來都是各界關注焦點，特別是2018年與2019年賽季後，她改代表中國出賽，更引發雙重國籍與政治敏感議題。目前就讀史丹福大學的她，隨著滑雪與模特兒事業發展，在中國已成體壇偶像。

外界對谷愛凌的父親幾乎一無所知。曾有報導指出，其父畢業於哈佛大學，但未獲證實。谷愛凌由母親與祖母撫養長大，父親並未參與她的生活。她稱自己是「混血孩子」（mixed kid），一般推測其父親可能是白人，但未能證實。

谷愛凌的公民身分一直是熱議焦點。她出生於美國，父親為美國人。根據美國「血統主義」與「出生地主義」相關法律，她符合美國公民資格。母親來自中國，她也具備中國公民身分。目前她代表中國參賽，根據規定，國際奧林匹克委員會會要求其具備中國公民身分。身分爭議的焦點在於中國不承認雙重國籍，目前也無公開紀錄顯示谷愛凌曾放棄美國國籍。她對此總模糊回應，稱「我在美國時是美國人，在中國時是中國人。」

谷愛凌成長過程原本一直代表美國參賽，且曾是美國國家滑雪與單板滑雪隊成員，直到2018至2019年賽季後選擇代表中國參賽。她多次表示，轉換代表國家的原因，是希望替年輕的中國女孩樹立榜樣。她曾在時代雜誌專訪時表示，「美國已有足夠代表性，我喜歡打造屬於自己的舞台。」

儘管她的訪談中頗具理想性，但有明確證據顯示，谷愛凌曾直接從中國政府機構得到資金支持。也有不少人認為，她代表中國的決定恐並非完全出於個人選擇。

華爾街日報指出，谷愛凌與同樣出生於美國，卻代表中國出賽的花式滑冰選手朱易（Zhu Yi），過去三年合計獲得1400萬美元資金，款項來自北京體育局。這還未包含她成為中國女性體壇偶像後帶來的龐大商業收益。根據富比世（Forbes），谷愛凌2025年預估收入達2310萬美元，在所有運動員排名第四。根據CelebrityNetWorth，谷愛凌淨資產約5000萬美元，在歷屆奧運選手淨資產中並列第五。

現年22歲的谷愛凌出生於舊金山，大多時間在加州成長，有時暑假會去北京補習數學。目前讀史丹福大學，但因備戰奧運，2025至2026學年暫停學業專心訓練。她能說流利的中、英文。

世報陪您半世紀

谷愛凌 奧運 史丹福大學

上一則

暴風雪後首場粉雪日各大雪場被擠爆 半小時車程開三小時還沒到

下一則

灣區僑界新春團拜 500僑胞聯歡大會

延伸閱讀

美優勢瓦解 盟友輪番訪華尋出路

美優勢瓦解 盟友輪番訪華尋出路
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
暴風雪後首場粉雪日各大雪場被擠爆 半小時車程開三小時還沒到

暴風雪後首場粉雪日各大雪場被擠爆 半小時車程開三小時還沒到
冬奧／自由式滑雪空中技巧混合團體 美國奪金 中國獲銅

冬奧／自由式滑雪空中技巧混合團體 美國奪金 中國獲銅
冬奧／同為美國成長世界級運動員 谷愛凌、劉美賢成大國競爭代理人？

冬奧／同為美國成長世界級運動員 谷愛凌、劉美賢成大國競爭代理人？

熱門新聞

克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28
新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

2026-02-18 17:36
舊金山退休老人遭「殺豬盤」騙局騙走50萬美元畢生積蓄， 親友多次警告未果。（示意圖由Chatgpt製作）

家人勸不住 亞裔翁陷美女陷阱 失畢生積蓄

2026-02-20 21:51
舊金山百萬富翁數量遠超豪宅存量，AI驅動的需求遭遇房源的嚴重短缺。（Copilot AI生成）

百萬富翁多到瘋搶房市 灣區豪宅庫存嚴重短缺

2026-02-18 15:29
郵政局發行李小龍紀念郵票，向華裔武術巨星致敬。（USP提供）

向李小龍致敬 美國郵政發行Forever紀念郵票

2026-02-19 01:20
儘管風險很高，但「暴風雪滑雪」是一些滑雪愛好者夢寐以求的滑雪方式。（美聯社）

太浩湖雪崩 為何遊客選在暴風雪滑雪

2026-02-19 01:19

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我