灣區租101公路廣告看板徵婚女 終於有情人

在灣區101號公路租下十餘塊MarryLisa.com廣告看板的女子，終於迎來情人節約會對象。（取自Pexels）

據「信使報」（Mercury News）報導，在灣區 租下101公路廣告看板徵婚的女子麗莎（Lisa Catalano）終於迎來一位情人。

自她在灣區發起尋愛行動，並因大膽做法成為國際新聞，至今已近六個月。這位42歲女性在科技行業主要通勤走廊旁刊登徵婚廣告的故事，觸動了許多硅谷單身人士的心絃：他們渴望愛情，卻在交友軟件上屢屢碰壁。

此事也招致大量惡意攻擊，她用兩本三英寸厚的活頁夾裝滿了攻擊者的留言打印件。

她毫不氣餒，去年秋天篩選了來自全球4000份求婚申請。她淘汰了絕大多數人選：加州 以外的申請者、年齡過小或過大的男性（年齡跨度從19歲到78歲不等），以及那些使用明顯由AI生成的「完美男性」照片的申請者。

迄今她已與近十位男性約會。2月14日晚，她與過去一個月「見過幾次面」的男士共度情人節 晚餐並看電影。她特意為他烘焙了手工甜點，裝進心形鐵盒。

「他確實是個好人，非常善良體貼，又聰明能幹，」她說，「簡直是理想伴侶的化身。」

但他是真命天子嗎？她尋覓丈夫、組建家庭的征程是否即將終結？作此結論還為時過早。

「我希望從容地約會，不會急於與任何人建立專屬關係，」她坦言，「我認為謹慎行事是明智之舉，初期要真正瞭解對方。」

麗莎大膽的廣告牌為她贏得了大批粉絲，人們被她毫不掩飾的自信所激勵，40歲以上的女性不僅能找到真愛，還能組建家庭。但她坦言，仇恨郵件尤為惡毒，她透露還收到過強姦威脅和死亡威脅。她表示，支持性評論的文件夾與惡意評論的數量相當，當需要鼓舞時，她會翻看那些善意的留言。

由於雙方簽署的保密協議，她不願透露太多情人節約會細節。她特意向對方徵得許可，才提及兩人交往時長、對方居住在半島地區以及計畫共進晚餐看電影的安排。她強調，連對方的姓名和職業都屬於保密範疇。

「約會涉及媒體關注本就不尋常，」她解釋道，「出於對他的尊重及其隱私保護，我希望事先說明清楚。」

「經歷這一切，既是我人生中最混亂、最煎熬的事件，同時也是最神奇的際遇，」她表示。

她坦言情人節約會能否走向婚姻尚難預料，但堅信終將覓得良人，締造夢想中的家庭。