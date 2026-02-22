我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

宇巴水務局重新分配資金 拒絕追加鮭魚棲地補助申請

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
科蓋特發電廠發生大型輸水管線破裂事故，造成大量鮭魚死亡。宇巴水務局積極油汙碎屑中。(取自宇巴水務局臉書)
科蓋特發電廠發生大型輸水管線破裂事故，造成大量鮭魚死亡。宇巴水務局積極油汙碎屑中。(取自宇巴水務局臉書)

沙加緬度蜂報報導，在科蓋特（Colgate）發電廠發生大型輸水管線破裂事故後，下游宇巴河（lower Yuba River）有數百、甚至可能上千尾鮭魚死亡。宇巴水務局（Yuba Water Agency）宣布，將撥款30萬美元用於魚類復育計畫，但否決另一項獨立魚類棲地計畫的追加補助申請。

此次獲得補助的「上游長灘復育計畫」（Upper Long Bar Restoration Project），由南宇巴河公民聯盟（South Yuba River Citizens League）提出，主要是在宇巴河下游打造幼年鮭魚的育成棲地。這項計畫已於今年1月獲得加州魚類與野生動物局（California Department of Fish and Wildlife）核准，總補助金額約180萬美元。

這筆30萬美元補助屬於上述整體復育方案的一部分，宇巴水務局將提供最高30萬美元的配合款。南宇巴河公民聯盟執行長亞澤特勒-曼)（Aaron Zettler-Mann表示：「這項計畫的設計目的，是協助重建並回應現況，致力於提升宇巴河的鮭魚族群數量。」

但與此同時，宇巴水務局以需在管線破裂後重新評估財務狀況為由，拒絕了同一團體提出、為另一項魚類棲地計畫追加10萬美元的申請。

宇巴水務局總經理惠特爾西（Willie Whittlesey）表示：「如果一切情況仍如以前那樣，我們會同時核准兩項計畫。但我們的財務狀況已經改變，在任何不具立即迫切性的支出前，我們需要時間盤點財務影響。水務局預期接下來會有幾天乾燥天氣，可望持續、甚至完成在Englebright Dam攔截到的油汙碎屑清理作業。

澤特勒-曼表示，管線破裂事件對宇巴河下游持續進行的復育工作而言，彷彿是「前進兩步、後退一步」；第二項提案遭否決雖然「令人失望，但在當前情況下完全可以理解」。這起事故也引發外界對宇巴河下游未來與生態健康的新疑問，除了資金重新調度的隱憂，對棲地與鮭魚族群造成的長期影響是另一個更大的關切。

惠特爾西告訴《沙加緬度蜂報》，水務局預期接下來會有幾天乾燥天氣，可望持續、甚至完成在Englebright Dam攔截到的油汙碎屑清理作業；但隨後到來的暖濕鋒面可能帶來更多降雨，恐使清理工作更加困難。

世報陪您半世紀

鮭魚 加州

上一則

暴風雪後首場粉雪日各大雪場被擠爆 半小時車程開三小時還沒到

下一則

灣區僑界新春團拜 500僑胞聯歡大會

延伸閱讀

減肥總「敗在太餓」？5種食物最有飽足感 這些則容易踩雷

減肥總「敗在太餓」？5種食物最有飽足感 這些則容易踩雷
年菜篇／7道軟軟菜上桌 軟嫩易入口

年菜篇／7道軟軟菜上桌 軟嫩易入口
舊金山漁人碼頭 推鄧金斯蟹新吃法

舊金山漁人碼頭 推鄧金斯蟹新吃法
舊金山漁人碼頭 推出全新鄧金斯蟹吃法

舊金山漁人碼頭 推出全新鄧金斯蟹吃法
好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

熱門新聞

克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28
新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

2026-02-18 17:36
舊金山退休老人遭「殺豬盤」騙局騙走50萬美元畢生積蓄， 親友多次警告未果。（示意圖由Chatgpt製作）

家人勸不住 亞裔翁陷美女陷阱 失畢生積蓄

2026-02-20 21:51
舊金山百萬富翁數量遠超豪宅存量，AI驅動的需求遭遇房源的嚴重短缺。（Copilot AI生成）

百萬富翁多到瘋搶房市 灣區豪宅庫存嚴重短缺

2026-02-18 15:29
郵政局發行李小龍紀念郵票，向華裔武術巨星致敬。（USP提供）

向李小龍致敬 美國郵政發行Forever紀念郵票

2026-02-19 01:20
儘管風險很高，但「暴風雪滑雪」是一些滑雪愛好者夢寐以求的滑雪方式。（美聯社）

太浩湖雪崩 為何遊客選在暴風雪滑雪

2026-02-19 01:19

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我