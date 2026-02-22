宇巴水務局重新分配資金 拒絕追加鮭魚棲地補助申請

科蓋特發電廠發生大型輸水管線破裂事故，造成大量鮭魚死亡。宇巴水務局積極油汙碎屑中。(取自宇巴水務局臉書)

沙加緬度蜂報報導，在科蓋特（Colgate）發電廠發生大型輸水管線破裂事故後，下游宇巴河（lower Yuba River）有數百、甚至可能上千尾鮭魚 死亡。宇巴水務局（Yuba Water Agency）宣布，將撥款30萬美元用於魚類復育計畫，但否決另一項獨立魚類棲地計畫的追加補助申請。

此次獲得補助的「上游長灘復育計畫」（Upper Long Bar Restoration Project），由南宇巴河公民聯盟（South Yuba River Citizens League）提出，主要是在宇巴河下游打造幼年鮭魚的育成棲地。這項計畫已於今年1月獲得加州 魚類與野生動物局（California Department of Fish and Wildlife）核准，總補助金額約180萬美元。

這筆30萬美元補助屬於上述整體復育方案的一部分，宇巴水務局將提供最高30萬美元的配合款。南宇巴河公民聯盟執行長亞澤特勒-曼)（Aaron Zettler-Mann表示：「這項計畫的設計目的，是協助重建並回應現況，致力於提升宇巴河的鮭魚族群數量。」

但與此同時，宇巴水務局以需在管線破裂後重新評估財務狀況為由，拒絕了同一團體提出、為另一項魚類棲地計畫追加10萬美元的申請。

宇巴水務局總經理惠特爾西（Willie Whittlesey）表示：「如果一切情況仍如以前那樣，我們會同時核准兩項計畫。但我們的財務狀況已經改變，在任何不具立即迫切性的支出前，我們需要時間盤點財務影響。」

澤特勒-曼表示，管線破裂事件對宇巴河下游持續進行的復育工作而言，彷彿是「前進兩步、後退一步」；第二項提案遭否決雖然「令人失望，但在當前情況下完全可以理解」。這起事故也引發外界對宇巴河下游未來與生態健康的新疑問，除了資金重新調度的隱憂，對棲地與鮭魚族群造成的長期影響是另一個更大的關切。

惠特爾西告訴《沙加緬度蜂報》，水務局預期接下來會有幾天乾燥天氣，可望持續、甚至完成在Englebright Dam攔截到的油汙碎屑清理作業；但隨後到來的暖濕鋒面可能帶來更多降雨，恐使清理工作更加困難。