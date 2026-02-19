重開不到1個月 大蘇爾1號公路因土石流又封閉了

官方發布照片顯示，道路遭洪水與大量碎石覆蓋，部分路面積水嚴重。截止周三上午，道路仍處於封閉狀態。（Caltrans提供）

受連日豪雨與山區地質鬆動影響，通往大蘇爾（Big Sur）的加州 一號公路（California State Route 1）在重開僅不足一個月後，再度因落石與土石流全面封閉。加州交通廳（Caltrans）表示，封閉路段長達約45哩，暫無重開時間表。

加州交通廳第五區指出，封閉範圍自San Luis Obispo縣Ragged Point Inn，至蒙特瑞縣Deetjen’s Big Sur Inn以南約一哩處。官方發布照片顯示，道路遭洪水與大量碎石覆蓋，部分路面積水嚴重。截止周三上午，道路仍處於封閉狀態。

此次封路距離加州一號公路今年1月全面恢復通車僅過去不足一個月。該路段此前因兩次重大山體滑坡封閉長達三年，創下這條擁有90年歷史的景觀公路最長封閉紀錄。州長辦公室當時稱全面重開為「地方、全國乃至全球關注的重要里程碑」，並形容加州一號公路是世界上最具代表性的海岸公路之一。

不過，大蘇爾地區地質脆弱，加上極端天氣頻繁，公路長期面臨挑戰。州長辦公室援引美國地質調查局（USGS）資料指出，大蘇爾沿岸75哩範圍被列為美國西部最容易發生山崩的地區之一，已標記超過1500處滑坡點。

另一方面，位於大蘇爾南段的Limekiln State Park日前重新開放日間使用。該公園因2023年1月Paul’s Slide山崩事故關閉，當時約50萬立方碼土石滑落山坡。園區佔地逾700畝，擁有紅木林、瀑布與19世紀石灰窯遺址，每日自上午8時開放至日落，入園費每車10元（僅收現金）。

交通單位提醒，計畫前往大蘇爾的民眾應隨時查詢最新路況公告，並考慮替代路線。由於山區天候仍不穩定，加州一號公路何時恢復通行，仍有待進一步評估。