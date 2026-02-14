只差6個月 利弗莫爾市消防局「世紀燈泡」將滿125歲

金氏世界紀錄網站上展示的利弗莫爾市消防局世紀燈泡 (guinnessworldrecords.com)

灣區 有一個不可思議的地標：一個已發光一個多世紀的燈泡。如果它能持續到6月，就能過125歲生日。

舊金山紀事報報導，普通燈泡的壽命約為一年。而利弗莫爾市（Livermore）第六消防局天花板上懸掛的燈泡，已經晝夜不停地亮了一個多世紀。它被稱為「百年燈泡」（Centennial Lightbulb），自1901年以來幾乎從未熄滅過。今年6月它預期將迎來125周年。時間將這盞普通的燈具變成了灣區令人費解的奇觀之一。

它被金氏世界紀錄認證為世界上燃燒時間最長的燈泡，一生只熄滅過幾次，大多是在消防局搬遷時，還有一次是因為發電機意外故障。它吸引了來自以色列、德國和沙烏地阿拉伯等國家的遊客，甚至出現在兒童讀物中。這盞百年燈泡還出現在南非的一個金融貸款 廣告中。

在灣區，這盞燈已成為經過這座擁有約9萬居民的城市的人會去駐足觀賞的景點。「這真是個奇特的現象，」退休消防副隊長布拉梅爾（Tom Bramell）說道，他是這盞燈的監護人。「125年過去了，它依然亮著。」

科學家尚不清楚這盞燈泡為何能持續燃燒如此之久，但這可能與其設計有關。這盞60瓦的燈泡由法國工程師夏耶（Adolphe Chaillet）設計，於19世紀末由俄亥俄州 的謝爾比電氣公司（Shelby Electric Co.）生產。根據布拉梅爾，燈泡採用塑膠纖維素（plastic cellulose）製成燈蕊，經過高溫烘烤，幾乎完全碳化——緻密堅硬，如同鑽石一般。

這盞燈泡於1901年首次安裝在利弗莫爾第二街的義勇消防局。1906年，消防局搬進了新的消防局兼市政廳，這盞燈泡也隨之搬了過去。1971年，當時在利弗莫爾先驅報擔任記者的鄧斯坦（Mike Dunstan）接到編輯的電話，要他調查一盞似乎已經亮了很久的燈泡。

現居聖地牙哥的鄧斯坦說，他當時就在想，這會不會是全世界燃燒時間最長的燈泡。他在德州福和市（Fort Worth）又發現了一個燃燒時間很長的燈泡，於是聯繫了金氏世界紀錄，最終氏世世界紀錄確認，利弗莫爾的百年燈泡才是燃燒時間最長的燈泡，儘管它的功率只剩4瓦。他的故事於1972年登上了報紙的頭版。