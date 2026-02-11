我的頻道

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

記者江碩涵／聖荷西報導
知情人士透露，矽谷億萬富翁之一、Meta集團創辦人暨執行長查克柏格計畫在邁阿密購買房產，加入眾多在南佛羅里達擴張版圖的矽谷超級富豪行列。（本報資料照片）
根據聖荷西信使報報導，知情人士透露，矽谷億萬富翁之一、Meta集團創辦人暨執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）計畫在邁阿密購買房產，加入眾多在南佛羅里達擴張版圖的矽谷超級富豪行列。

科技界工程師聽聞後指出，「不意外」，查克柏格本來就在全美各處置產，喜歡四處購地買房，加上北加州本來稅基就比較高，現在又要徵收富豪稅，的確聽聞許多高資產的主管都在討論如何避稅等問題，這波科技業界富豪出走置產潮恐怕會持續好一陣子。

根據信使報報導，知情人士指出，查克柏格和他的妻子正考慮購買位於印第安溪（Indian Creek）的一處房產。印第安溪是Biscayne Bay的一座人工島，素有「億萬富翁地堡」之稱，這座高度安全的世外桃源的居民包括川普總統的女兒和女婿、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）等。

根據彭博統計的億萬富翁指數，查克柏格目前淨資產約為2400億美元。他在加州擁有兩處房產，分別位於巴洛阿圖和太浩湖附近，此外還在夏威夷和華盛頓特區擁有房產。目前尚不清楚查克柏格在佛羅里達的購屋計畫是意味著他將遷居他處，還是會擴充他的房地產投資組合。

同時，加州正在討論針對億萬富翁的一次性財富稅提案，該提案將針對未實現的財富收益徵稅，引發了加州投資者和商界領袖的擔憂，已有多位億萬富翁因為富豪稅的提案而提前離開加州。

信使報已詢問Meta發言人，但被拒絕評論此事。

南佛羅里達州持續吸引來自加州的科技巨頭高層。最近幾周，Google兩位共同創辦人都在該地區購買了房產，佩吉（Larry Page）在邁阿密的椰林區購買了三處房產，總價值近1.9億美元；布林（Sergey Brin）則在比斯坎灣購買一處價值約5000萬美元的房產。

印第安溪（Indian Creek）位於島嶼中央，擁有一座大型高爾夫球場，已成為南佛羅里達州最尊貴的社區之一，只有居民和受邀賓客才能進入。

查克柏格在川普總統第二個任期內與他關係日益密切，並多次造訪川普位於棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago）。

加州一項由工會支持的投票提案（目前仍需收集足夠的簽名才能進入11月的選票）呼籲對淨資產超過10億美元的個人一次性徵收5%的稅，以彌補醫療保健、教育和食品援助方面的資金缺口。

該提案促使一些業內最富有的人士發起了一項新的親商政治運動。一個名為「建設更美好的加州」（Building a Better California）的組織，在布林和谷歌前首席執行長施密特等捐助者的支持下，已籌集了約3500萬美元。

