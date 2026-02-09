我的頻道

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

舊金山訊
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）
儘管舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）和前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）周日（8日）施壓，敦促舊金山聯合教育工作者協會（UESF）在學生繼續上課的同時繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工

羅偉周日在聲明中表示：「如果今天無法達成協議，我已經要求UESF和學區同意再延長三天進行談判。這樣孩子們可以繼續上課，老師們也可以繼續溝通。我們的學生和家長需要在明天之前得到確定性。」

工會領袖周日下午1時召開了一場出人意料的記者會，重申如果不能達成完整的合約協議，教師們將繼續進行罷工，意味著學校將關閉。

工會主席卡庫利爾（Cassondra Curiel）表示：「如果沒有簽署協議，我們將在周一舉行罷工。我們需要看到實質性的進展。」

庫利爾表示，勞資談判代表正在審查學區最新提出的方案，該方案於上周六晚上8時剛過提交。她指出，學區提出的兩年內加薪6%的方案附帶一些讓步和福利縮水，但教師們無法接受這些讓步和縮水。

儘管雙方就移民學生庇護學校政策達成了初步協議，但工會和學區官員在加薪和醫療福利方面仍存在分歧。庇護協議的細節尚未公布。談判於周六下午2時開始，工會談判代表於晚上9時45分結束了談判，沒有安排其他會議。

如果未能達成協議，全市學校將於周一停課，教師們將舉行近50年來首次罷工。校長和學區行政人員工會的其他成員將加入教師的罷工隊伍，以示聲援。

裴洛西響應了市長的呼籲，要求工會暫停罷工。她在聲明中表示：「出於對各方利益相關者的尊重，我鼓勵教育工作者、學區和羅偉市長之間保持持續的溝通。我們的教師每周五天都在照顧我們的孩子，他們理應得到我們的支持；學生需要學習的連續性；家庭需要安心。」

除了支持移民學生外，學區官員表示，他們還接受了工會關於學生住房、庇護政策和人工智慧監管的提議。儘管中立的調查人員表示，這些並非強制性談判議題，不應寫入勞動合約。

然而，最重要、爭議最大的問題依然存在。「全額資助的家庭醫療保健對於留住我們學區優秀的教師至關重要。我們的特殊教育計畫和工作量也需要反映學生多樣化的需求，」庫利爾在周日早些時候發布的一份聲明中表示， 「我們希望下周能和學生們在一起，但這場鬥爭是為了他們。」

