羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

儘管舊金山 市長羅偉（Daniel Lurie）和前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）周日（8日）施壓，敦促舊金山聯合教育工作者協會（UESF）在學生繼續上課的同時繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工 。

羅偉周日在聲明中表示：「如果今天無法達成協議，我已經要求UESF和學區 同意再延長三天進行談判。這樣孩子們可以繼續上課，老師們也可以繼續溝通。我們的學生和家長需要在明天之前得到確定性。」

工會領袖周日下午1時召開了一場出人意料的記者會，重申如果不能達成完整的合約協議，教師們將繼續進行罷工，意味著學校將關閉。

工會主席卡庫利爾（Cassondra Curiel）表示：「如果沒有簽署協議，我們將在周一舉行罷工。我們需要看到實質性的進展。」

庫利爾表示，勞資談判代表正在審查學區最新提出的方案，該方案於上周六晚上8時剛過提交。她指出，學區提出的兩年內加薪6%的方案附帶一些讓步和福利縮水，但教師們無法接受這些讓步和縮水。

儘管雙方就移民學生庇護學校政策達成了初步協議，但工會和學區官員在加薪和醫療福利方面仍存在分歧。庇護協議的細節尚未公布。談判於周六下午2時開始，工會談判代表於晚上9時45分結束了談判，沒有安排其他會議。

如果未能達成協議，全市學校將於周一停課，教師們將舉行近50年來首次罷工。校長和學區行政人員工會的其他成員將加入教師的罷工隊伍，以示聲援。

裴洛西響應了市長的呼籲，要求工會暫停罷工。她在聲明中表示：「出於對各方利益相關者的尊重，我鼓勵教育工作者、學區和羅偉市長之間保持持續的溝通。我們的教師每周五天都在照顧我們的孩子，他們理應得到我們的支持；學生需要學習的連續性；家庭需要安心。」

除了支持移民學生外，學區官員表示，他們還接受了工會關於學生住房、庇護政策和人工智慧監管的提議。儘管中立的調查人員表示，這些並非強制性談判議題，不應寫入勞動合約。

然而，最重要、爭議最大的問題依然存在。「全額資助的家庭醫療保健對於留住我們學區優秀的教師至關重要。我們的特殊教育計畫和工作量也需要反映學生多樣化的需求，」庫利爾在周日早些時候發布的一份聲明中表示， 「我們希望下周能和學生們在一起，但這場鬥爭是為了他們。」