超級盃效應／李維球場周邊交通堵塞 停車費飆至300元

舊金山49人主場李维球場為本屆超級盃的舉辦地。(本報檔案照)

超級盃 周日於聖他克拉拉登場，場內萬人矚目的比賽尚未開踢，場外已是一片混亂。灣區主要幹道交通壅塞、門票價格飆升，場館周邊更出現政治抗議行動。

比賽當天，一批行動者在球場周邊向觀眾發放超過2萬5000條印有「ICE OUT」字樣的毛巾，呼籲球迷在比賽期間、尤其是中場表演時高舉抗議。該行動名為「看台上的旗幟」（Flags in the Stands），由反對移民執法的藝術家、音樂人與社區組織聯盟發起，意在利用超級盃這個數十億美元等級的舞台，傳遞政治訊息。主辦方表示，超級盃場館內向來較少出現明確政治表態，相關行動格外引人注目。

在李维球場（Levi's Stadium）外，不少球迷仍在苦等門票。來自墨西哥城的愛國者隊球迷科特斯（Humberto Cortes）表示，他花費8000美元購買兩張轉售門票，但比賽開踢前仍未透過Ticketmaster收到電子票券，與九歲兒子被迫滯留場外。「對孩子來說真的很難過。」他說。

也有球迷為明星而來。來自聖荷西的20歲女子羅培茲（Keila Sinforiano Lopez）坦言，她此行並非為了比賽，而是為了中場表演嘉賓Bad Bunny。她表示，願意為門票支付最高1000美元，即便進不了場，「至少能和他呼吸同一片空氣。」她身上披著一面印有自己與Bad Bunny合照的粉紅色美國國旗，強調對其代表拉丁文化的驕傲。

門票價格方面，臨場行情居高不下。部分新英格蘭愛國者隊季票持有者透露，球場下層座位原價約3500美元，轉售可達4500美元以上；也有場外求票者表示，開賽前三小時仍只收到5000美元的報價。評論員直言，對許多球迷而言，「在家看轉播可能才是最佳體驗」。

交通與停車同樣成為焦點。比賽當天，有球迷在237號公路上直接下車，步行前往球場，引發安全疑慮。球場周邊甚至出現距離約一哩、索價300美元的私人停車場，引發譁然。

賽前49人隊總教練沙納漢（Kyle Shanahan）與全明星線衛沃納（Fred Warner）現身NBC轉播。沙納漢在鏡頭前回顧自己過去的超級盃失利經驗，坦言回憶複雜，但也展現對未來的信心。