我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

超級盃效應／李維球場周邊交通堵塞 停車費飆至300元

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山49人主場李维球場為本屆超級盃的舉辦地。(本報檔案照)
舊金山49人主場李维球場為本屆超級盃的舉辦地。(本報檔案照)

超級盃周日於聖他克拉拉登場，場內萬人矚目的比賽尚未開踢，場外已是一片混亂。灣區主要幹道交通壅塞、門票價格飆升，場館周邊更出現政治抗議行動。

比賽當天，一批行動者在球場周邊向觀眾發放超過2萬5000條印有「ICE OUT」字樣的毛巾，呼籲球迷在比賽期間、尤其是中場表演時高舉抗議。該行動名為「看台上的旗幟」（Flags in the Stands），由反對移民執法的藝術家、音樂人與社區組織聯盟發起，意在利用超級盃這個數十億美元等級的舞台，傳遞政治訊息。主辦方表示，超級盃場館內向來較少出現明確政治表態，相關行動格外引人注目。

在李维球場（Levi's Stadium）外，不少球迷仍在苦等門票。來自墨西哥城的愛國者隊球迷科特斯（Humberto Cortes）表示，他花費8000美元購買兩張轉售門票，但比賽開踢前仍未透過Ticketmaster收到電子票券，與九歲兒子被迫滯留場外。「對孩子來說真的很難過。」他說。

也有球迷為明星而來。來自聖荷西的20歲女子羅培茲（Keila Sinforiano Lopez）坦言，她此行並非為了比賽，而是為了中場表演嘉賓Bad Bunny。她表示，願意為門票支付最高1000美元，即便進不了場，「至少能和他呼吸同一片空氣。」她身上披著一面印有自己與Bad Bunny合照的粉紅色美國國旗，強調對其代表拉丁文化的驕傲。

門票價格方面，臨場行情居高不下。部分新英格蘭愛國者隊季票持有者透露，球場下層座位原價約3500美元，轉售可達4500美元以上；也有場外求票者表示，開賽前三小時仍只收到5000美元的報價。評論員直言，對許多球迷而言，「在家看轉播可能才是最佳體驗」。

交通與停車同樣成為焦點。比賽當天，有球迷在237號公路上直接下車，步行前往球場，引發安全疑慮。球場周邊甚至出現距離約一哩、索價300美元的私人停車場，引發譁然。

賽前49人隊總教練沙納漢（Kyle Shanahan）與全明星線衛沃納（Fred Warner）現身NBC轉播。沙納漢在鏡頭前回顧自己過去的超級盃失利經驗，坦言回憶複雜，但也展現對未來的信心。

超級盃

上一則

硅谷亞藝中心壽蘇雅集登場 跨越千年致敬蘇東坡

下一則

亞裔基金會攜NFL 表揚球場英雄

延伸閱讀

超級盃1票難求 能進場的球迷年收入至少20萬

超級盃1票難求 能進場的球迷年收入至少20萬
超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光
迎超級盃 聖塔克拉拉市禁ICE進市屬物業

迎超級盃 聖塔克拉拉市禁ICE進市屬物業
鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退
為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
房地產經紀人收到大量想在超級盃舉行期間租住這棟薩拉度加Goetting Court豪宅的詢問。（取自realtor.com網站）

為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

2026-02-01 13:55
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
專家認為加州富人稅對大多數購屋者的直接影響可能有限。示意圖。(圖／Copilot AI生成)

富人稅嚇跑富豪 經濟學家：灣區房價仍難跌

2026-02-02 16:25

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差