「壞痞兔」備戰超級盃中場秀、合影庫克 透露將「盡情」表演

編譯廖宜怡／綜合報導
壞痞兔5日現身舊金山馬士孔尼中心接受蘋果音樂專訪。（美聯社）
獲邀擔任第60屆美式足球超級盃（Super Bowl LX）中場表演嘉賓的歌壇當紅炸子雞波多黎各饒舌歌手壞痞兔（Bad Bunny），日前造訪蘋果公司，與執行長庫克（Tim Cook）相見歡。

舊金山紀事報報導，庫克6日在與壞痞兔見面後，立即在社群媒體X上傳了一張兩人的合照。這張照片迅速在網路上傳開，成為超級盃中場秀冠名贊助商蘋果音樂（Apple Music）的宣傳素材。

▲ 影片來源：X＠tim_cook（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這項活動突顯了蘋果與壞痞兔8日聖塔克拉拉市李維球場（Levi's Stadium）演出之間的關聯，以及這位西語裔全球明星登上美國體育界最大舞台所引起的關注度。

本名歐卡西歐（Benito Antonio Martinez Ocasio）的壞痞兔本周一直待在灣區，為他13分鐘的超級盃演出做準備。

壞痞兔5日現身舊金山馬士孔尼中心（Moscone Center）出席蘋果音樂舉辦的記者會，並接受蘋果音樂電台主持人羅伊（Zane Lowe）和達登（Ebro Darden）的專訪。這是壞痞兔自1日以其2025年專輯「Debi Tirar Mas Fotos」榮獲第68屆葛萊美獎年度專輯獎之後，首次接受專訪。

壞痞兔說：「我將在這13分鐘裡盡情做我喜歡的事情，我知道我會玩得很開心。」

至於此次超級盃中場表演可能出現的神祕嘉賓是誰，壞痞兔拒絕透露。他笑著說：「你明知道我不會告訴你，不知道為什麼你還問這個問題。」

由於壞痞兔過去曾發表批評美國近期移民執法的言論，他受邀擔任超級盃表演嘉賓引發保守派人士不滿，也因此讓蘋果在宣傳這場表演時，被捲入政治風波。儘管如此，紀事報指出，庫克仍公開與川普政府保持聯絡。

不過，加州州長紐森（Gavin Newsom）新聞辦公室7日在社群媒體上傳了一則略帶諷刺的文字，用誇張的全大寫字母宣布8日將是加州的「壞痞兔日」（Bad Bunny Day），並讚揚這位藝人的西班牙語音樂及其文化影響力。

超級盃 庫克 加州

華航贊助2026-2027舊金山馬拉松 會員報名享8折

