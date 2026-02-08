沙加緬度調漲停車費 半年增收240萬元 稍解財政缺口

沙加緬度市停車費收入半年增加240萬美元。(取自沙加緬度市府官網)

沙加緬度蜂報報導，為彌補財政預算缺口，沙加緬度市府自2024年起陸續調漲路邊計費停車格與市營停車場費率，帶動停車收入明顯成長。市府數據顯示，2025年7月1日至12月31日期間，駕駛人共支付約1780萬美元的停車費，較2024年同期增加約240萬美元，增幅近16%；與2023年同期相較，更增加近37%。

這項停車費統計收入，僅包含路邊計費停車與市營停車場，不含其他交通服務費用，顯示費率調整已為市庫帶來實質挹注。

市議會過去兩年相繼通過調漲停車費，以協助填補2024年約6600 萬美元、2025年約6200萬美元的預算赤字。市府原先預估，停車費率上調後，2025–26會計年度可為市庫增加約500萬美元收入；目前會計年度前半年即增加 240 萬美元，進度大致符合預期。然而，市府仍預測下一年度可能出現約6600萬美元的財政缺口，且若趨勢不變，2029年赤字恐擴大至約1.02億美元，反映結構性財政壓力仍未解除。

停車收入成長，也與州政府恢復進辦公室上班的政策有關。加州 州長紐森 要求州政府員工自 2025年7月1日起逐步回到辦公室上班，雖然部分機構延後至2026年實施，但市中心人流回升，帶動通勤與洽公需求，進而推升停車使用率。市議會預算與審計委員會指出，接下來三個月的財政討論，將攸關能否在6月前提出平衡預算方案。

在費率結構方面，市府自2024年7月起，開始對周日與國定假日收取路邊停車費，並於2025 年7月1日再度調高路邊計費停車格費率。現行路邊停車每小時收費為3美元、4.5美元或6美元，依地點、停車時段與是否逢特殊活動而有所差異。老城區（Old Sacramento）、紀念橋（Memorial Bridge）與塔橋（Tower Bridge）等市營停車場的月租費同步上調10美元，半小時短時停車費率也提高。市府強調，此舉兼具調節市中心車流、提升周轉率與補充財政收入的目的。

不過，費率上調也引發部分市民與商家關切，憂心高昂的停車成本可能影響消費意願，對市中心商業活動帶來壓力。市府財政局長科雷托（Pete Coletto）指出，目前多數稅收項目實際進帳高於預期，顯示整體經濟活動仍具韌性；但大麻 營業稅收入低於預測，成為拖累財政表現的因素之一。此外，市府對未來赤字的預測，尚未納入州政府提供的無家可歸者相關補助經費，財政風險仍存在不確定性。