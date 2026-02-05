讓全美看見亞裔故事 超級盃前夕「球場英雄」致敬AAPI

讓全美都看見亞裔故事，舊金山亞洲藝術博物館超級盃前夕舉辦AAPI致敬活動。（記者李怡／攝影）

藉著超級盃 這一全美關注度最高的體育舞台，亞裔 與太平洋島裔（AAPI）的故事正被更多人看見。亞裔美國人基金會（The Asian American Foundation，簡稱TAAF）與美國國家美式足球聯盟（National Football League，NFL ）將在2月7日、超級盃LX前一晚，於舊金山的亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）共同舉辦首屆「球場英雄，Champions of the Game」會議，向多年來在美式足球場上、場下默默耕耘的AAPI球員、主管與社群領袖致敬。

TAAF傳播事務副主任Andrew Peng受訪時表示，這場活動的出發點其實很簡單，就是「把亞裔的故事，放到一個全美都在看的舞台上」。他說，超級盃不只是比賽，更是一個文化時刻，透過和NFL合作，希望讓更多主流社會的觀眾知道，亞裔不只是看球的人，也長期是這項運動的一部分。

Andrew Peng指出，回顧近百年的NFL歷史，不少AAPI球員與高層在球隊、聯盟與社群中發揮關鍵影響力，卻很少成為焦點人物。「我們想做的，是把這些本來就存在的故事說出來，讓年輕世代知道，他們也可以在這個領域裡找到自己的位置。」

主辦單位透露，當天將有多位來自NFL體系的重要人物出席，包括NFL官方頻道主持人Mike Yam、NFL聯盟領導與多元事務高層副總裁Jonathan Beane，以及舊金山49人隊企業總裁兼橄欖球營運副總裁Paraag Marathe、四度超級盃冠軍得主、49人隊名將Jesse Sapolu等人，展現AAPI族群在球場、管理層到文化層面的多元身影。

TAAF表示，選在超級盃前夕舉辦活動，正是希望借助這股全國性的關注度，放大亞裔故事的能見度，也讓更多人理解，美式足球不只是單一族群的舞台，而是一段由不同社群共同寫下的歷史。