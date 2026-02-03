灣區本周晴朗穩定 迎接超級盃理想天氣

我的頻道

舊金山訊
灣區本周天氣晴朗穩定，適逢超級盃相關活動舉行，整體條件相當理想。（記者王子涵／攝影）
灣區本周天氣晴朗穩定，適逢超級盃相關活動舉行，整體條件相當理想。（記者王子涵／攝影）

加州本周將迎來一波罕見暖流。氣象專家指出，受強勢高壓系統影響，2月第一周全州氣溫明顯高於往年同期，多地恐逼近甚至打破同期歷史紀錄。灣區本周晴朗穩定，適逢超級盃（Super Bowl）相關活動舉行，整體條件相當理想；南加州部分地區則可能出現接近華氏90度的高溫。

灣區周一氣溫較常年高出約5至10度，隨後數日將持續升溫。氣象預報顯示，周三起，聖荷西、屋崙、聖他克拉拉、紅木市、半月灣等地，有機會測得70度。其中，屋崙最有可能刷新單日紀錄，預報高溫70度將追平歷史同期紀錄，不過當地氣象資料僅可追溯至1970年。即便這樣的溫度高於常年平均水準，卻仍是舒適宜人的。

高海拔地區也難逃暖流影響。內華達山脈（Sierra Nevada）多個滑雪勝地本周白天高溫可達50多度。氣象專家指出，升溫加上日照角度逐漸提高，將進一步加速融雪，而部分地區已近一個月未出現明顯降雪，雪況持續吃緊。

預報顯示，周四起氣溫將逐步回落，沿海地區自聖塔克魯茲至聖地牙哥一線降溫最為明顯；北加州周五降溫幅度較大。不過，即使轉涼，整體氣溫仍可能維持在常年水平之上，至少持續至周末。

除高溫與濃霧外，海岸地區也需留意危險浪況。氣象預報指出，太平洋上一場強烈風暴將於周四下午至周五期間，向加州沿岸送來長周期西向湧浪，從岬角角（Point Conception）以北地區，浪高恐達20呎甚至更高，呼籲民眾遠離礁岩與海浪拍擊區。

氣象模型顯示，本周末北加州或有降雨系統接近，但受聖塔克魯茲山脈雨影效應影響，聖塔克拉拉谷（Santa Clara Valley）在超級盃期間大致仍可保持乾燥。

