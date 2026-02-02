富人稅嚇跑富豪 經濟學家：灣區房價仍難跌

我的頻道

舊金山訊
專家認為加州富人稅對大多數購屋者的直接影響可能有限。示意圖。(圖／Copilot AI生成)
一項針對加州億萬富翁徵稅的提案，已經導致一些超級富豪出售豪宅、搬離加州。但除非你希望以低價購買價值數千萬美元的房產，經濟學家和房地產經紀人表示，不應該指望這項稅收能對灣區房地產市場造成太大影響。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，儘管該提案尚未獲得11月投票資格，但已在加州商界領袖和民主黨人中引發了激烈的辯論。如果提案最終獲得通過並獲得多數選民的支持，加州將對200多位億萬富翁徵收一次性5%的稅，稅額基於他們1月1日的淨資產。

專家表示，如果這項稅收最終成為法律，很可能會遭到法律挑戰。一些億萬富翁已經開始減少在加州的投資。一些觀察家認為，這項稅收也可能導致企業家撤離灣區，從而限制就業成長，並從長遠來看抑制住房需求。

舊金山房地產經紀公司Compass的經紀人克里希南（Ruth Krishnan）表示，這項稅收「已經對舊金山產生了影響」， 「人們已經開始因為這項稅收而做出決定」。

蘇富比國際地產公司位於蒙洛公園的經紀人約翰楊(John Young)表示，富人稅的威脅導致一位外州客戶在最後一刻取消了灣區一套房產的報價。如果這項稅收獲得通過，他預計一些創業者會選擇在其他地方創辦公司，因為他們擔心加州以後可能會再次徵收財富稅。

這項稅收對大多數購屋者的直接影響可能有限。房地產掛牌公司Redfin的經濟學家告訴紀事報，億萬富翁幾乎沒有理由將公司遷出加州。而且，由於億萬富翁的房產往往價格極高，他們的購屋行為通常不會波及到其他購屋者。

但如果科技公司真的因為某些原因開始離開灣區呢？即便如此，房價也未必會開始下跌。住房供應的地理和監管限制使得市場競爭異常激烈，而一流大學、海灣美景和大型非科技公司的存在，意味著灣區住房有著很高的基本需求。

一些潛在購屋者盼望市場崩盤，反映出對一般灣區家庭來說，擁有房屋已經變得遙不可及。該地區的房價歷來成長強勁，即使出現下跌，通常只會持續幾年。但專家表示，在既沒有新增房源，也沒有更多資金用於首次購屋援助計畫的情況下，購屋者不應指望科技企業外遷能讓房價真正變得可負擔。

一些房地產經紀人認為，只有當灣區大量大型企業遷出，而這些公司不允許員工在加州遠距辦公時，房地產市場才會降溫。

「這必須是一場大規模的人口外流，」Compass矽谷房地產經紀公司經紀人圖尼 (Adam Touni) 說，「而搬家並非易事。」

在這種情況下，灣區住房需求可能會大幅下降。雖然灣區房價暴跌不會永遠持續下去，但與其他主要大都市相比，灣區房價暴跌會導致市場相對疲軟，正如舊金山在疫情期間所經歷的那樣。

